أسعار تذاكر السينما في عيد الفطر 2025.. خيارات متنوعة تناسب الجميع

يترقب عشاق السينما في مصر طرح أحدث الأفلام التي ستتزين بها شاشات العرض خلال الموسم السينمائي الأهم في العام.

ويشهد هذا الموسم تنوعًا كبيرًا في الأسعار وفقًا لنوع السينما، ومستوى القاعة، وتوقيت العرض، ما يتيح للجمهور اختيار ما يناسب ميزانيته وتفضيلاته يرصدها الموجز فيما يلي.

سينما الشعب.. تجربة اقتصادية للجميع

للمهتمين بمشاهدة الأفلام بأسعار مخفضة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عبر مشروع "سينما الشعب" فرصة مميزة للاستمتاع بأفلام العيد بسعر موحد لا يتجاوز 40 جنيهًا.

وتنتشر دور العرض الخاصة بهذا المشروع في 16 محافظة، ما يجعلها خيارًا متاحًا لعدد كبير من الجماهير الراغبة في الاستمتاع بتجربة سينمائية دون تكاليف مرتفعة.

السينما

VOX سينما.. تجربة فاخرة بأسعار متفاوتة

لعشاق التجربة السينمائية الفاخرة، توفر سينما VOX في سيتي سنتر ألماظة خيارات متعددة بأسعار تبدأ من 120 جنيهًا للتذكرة العادية، وتصل إلى 150 جنيهًا للحفلات المسائية.

أما قاعات IMAX وMax، فتشهد زيادة طفيفة، حيث يبلغ سعر التذكرة 170 جنيهًا، فيما تصل تذاكر القاعات الذهبية الفاخرة إلى 255 جنيهًا، لتناسب من يبحثون عن تجربة استثنائية بأعلى درجات الرفاهية.

كما تقدم VOX عرضًا خاصًا للسيدات في الفترة الصباحية خلال أيام الأسبوع، يمنحهن خصمًا بنسبة 30% على التذاكر.

سينما سيتي ستارز.. وجهة سينمائية مميزة

تعد سينما سيتي ستارز واحدة من أبرز دور العرض في مصر، حيث توفر قاعات متعددة تناسب مختلف الأذواق، سواء لمحبي القاعات العادية أو الباحثين عن تجربة عرض متطورة في القاعات الفاخرة.

ولم يتم الإعلان عن أسعار التذاكر لهذا الموسم بعد، لكن يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي للسينما أو التواصل معها مباشرة لمعرفة تفاصيل الأسعار ومواعيد الحفلات.

السينما

تباين الأسعار وفقًا للعروض والخدمات

من الواضح أن أسعار تذاكر السينما خلال عيد الفطر تتفاوت بشكل كبير حسب مستوى الخدمات المقدمة، حيث يمكن للجمهور الاختيار بين دور العرض الاقتصادية التي توفر مشاهدة بأسعار مناسبة، أو القاعات الفاخرة التي تقدم تجربة مشاهدة استثنائية مع مزايا إضافية.

ولضمان الاستمتاع بأفضل تجربة، يُفضل حجز التذاكر مسبقًا خاصة خلال أوقات الذروة، حيث تشهد صالات السينما إقبالًا كثيفًا من الجمهور الباحث عن الترفيه خلال إجازة العيد.

متابعة التحديثات قبل الحجز

نظرًا لأن أسعار التذاكر قد تتغير في أي وقت، يُنصح المتابعون بالتحقق من المواقع الرسمية لدور السينما أو الاتصال بها للحصول على أحدث المعلومات حول الأسعار والعروض المتاحة.

وبذلك يمكن لعشاق السينما الاستمتاع بأفلام العيد بأفضل طريقة ممكنة، سواء كانوا يبحثون عن خيارات اقتصادية أو تجارب فاخرة.



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