طرح البرومو الرسمي لفيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه الدسوقي

أعلن الفنان عصام عمر عن طرح البرومو الرسمي لفيلم العيد الجديد "سيكو سيكو"، والذي يشاركه بطولته الفنان طه الدسوقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام". ومن المقرر عرض الفيلم في جميع دور السينما خلال موسم عيد الفطر 2025، ويرصد الموجز تفاصيل .

قصة فيلم سيكو سيكو

تدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" حول شقيقين، يؤدي دورهما كل من عصام عمر وطه الدسوقي، يتورطان منذ صغرهما في خلافات مستمرة. وبعد وفاة عمهما، يرثان منه بضاعة غامضة يُطلقان عليها اسم "سيكو سيكو". سرعان ما يجد الشقيقان نفسيهما في سلسلة من المشكلات الكبيرة مع عصابات خطيرة تسعى للسيطرة على هذه البضاعة، مما يضعهما في مواقف كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال وصناع فيلم سيكو سيكو

يضم فيلم "سيكو سيكو" مجموعة مميزة من النجوم بجانب عصام عمر وطه الدسوقي، من بينهم علي صبحي، دانا هشام، وخالد الصاوي. الفيلم من تأليف محمد الدباح، ومن إخراج عمر المهندس، في تجربة ينتظرها الجمهور بشغف خلال موسم عيد الفطر.

طه الدسوقي يكشف عن تفاصيل جديدة في مسيرته الفنية

وفي سياق آخر، كشف الفنان طه الدسوقي عن تفاصيل استعداده لتجسيد شخصية "سلامة الطفشان"، وهي الشخصية التي قدمها الفنان الراحل محمود الجندي في الفيلم الشهير "شمس الزناتي". وأكد طه في تصريح خاص لموقع "فيتو" أن الدور الذي يجسده يأتي ضمن نسخة معاصرة جديدة، ولكنه أشار إلى أن أحداث الفيلم تختلف تمامًا عن النسخة الأصلية، مطالبًا الجمهور بعدم المقارنة بين العملين.

فيلم مستوحى من رواية "العظماء السبعة"

وأشار طه الدسوقي إلى أن الفيلم الجديد مأخوذ عن الرواية العالمية الشهيرة "العظماء السبعة"، والتي تم تقديمها بأكثر من نسخة عالمية على مدار السنوات. ومن المنتظر أن يشارك في هذه النسخة الجديدة مجموعة من النجوم منهم محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، وأحمد داش.

عرض الفيلم في عيد الفطر 2025

ينتظر عشاق السينما عرض فيلم "سيكو سيكو" خلال موسم عيد الفطر 2025، وسط توقعات بأن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا بفضل الكوميديا والإثارة التي تجمع بين نجوم العمل.

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