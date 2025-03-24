مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة التاسعة.. عصام عمر يخطط لإفساد العلاقة بين حمواته

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة في الحلقة التاسعة الذي يتم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة التاسعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد



يتفاجأ محمد، الذي يجسد شخصيته عصام عمر، عندما يكتشف أن حماته تربطها علاقة صداقة وشراكة مع رانيا يوسف حيث شاهدهما معًا في الفندق، لكنه يقرر المغادرة بسرعة دون أن يلاحظه أحد.

بعد ذلك، يخبر خطيبته سارة، التي تؤدي دورها مايان السيد، فتتفاجأ بالأمر وتؤكد له أنها لم تكن تعلم أن المرأ

هما زوجته السابقة وحماته.



يدفعه الشك إلى التوجه لوالدته ليسألها عما إذا كان ما حدث خطة مدبرة ضده، تطمئنه والدته وتساعده في كشف الحقيقة، فتذهب بنفسها لمقابلة حماته شيرين، لتتأكد من أنها بريئة ولا تعلم شيئًا عن الموضوع بعد الاطمئنان، يضع محمد وسارة وخاله خطة لإفساد علاقة حماته برانيا يوسف وإبعادها عنها تمامًا.

كجزء من الخطة، تخبر سارة والدتها بأنها لم تعد ترغب في الزواج من محمد، ما يجعل والدتها تشعر بالفرحة، لمزيد من الإقناع، تدّعي سارة أنها ترغب في إعادة علاقتها بفادي ابن خالتها.

لتنفيذ خطتهم، تقوم سارة بدعوة هاجر سراج، زوجة محمد، إلى مطعم ابن خالتها وأثناء اللقاء، تلتقط صورًا خفية لهما من بعيد، في محاولة لإحداث فتنة وإثارة الشكوك، فكيف ستنقلب الأمور في الحلقات القادمة.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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