مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة الثامنة.. عصام عمر يقع في فخ حماته

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة في الحلقة الثامنة الذي يتم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة الثامنة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد



تتوالى المفاجآت في الحلقة الثامنة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، حيث تكتشف شيرين، حماة محمد (عصام عمر)، خيانته داخل أحد الفنادق بعد طلاق ابنتها منه، لم تكن المواجهة سهلة، إذ حاول محمد الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أنه سيعمل على إصلاح الأمور، وعرض عليها تولي مسؤولية محل الحلويات الذي تمتلكه، إلى جانب رغبته في لقاء شركائها في العمل.

في هذه السياق، اقترحت رانيا يوسف على شيرين أن تتلاعب به، فتقوم بإعطائه مواعيد دون الالتزام بها، مما يجعله ينتظر طويلًا دون فائدة وبالفعل، قضى محمد يومًا كاملاً مترقبًا لقاء حماته، حتى اضطر في النهاية للذهاب إلى غرفتها بالفندق في وقت متأخر من الليل ليجدد طلبه بمقابلة شركائها، وهو ما وافقت عليه أخيرًا.

مشاهدة مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة الثامنة

لم يكن محمد يدرك أن المفاجأة الكبرى بانتظاره، إذ بينما كان ينظر إلى هاتف شيرين، لمح اسم شريكتها وصورتها، ليُصدم عندما اكتشف أنها ليست سوى حماته الثانية، والدة خطيبته سارة (مايان السيد)، أدرك حينها أنه في مأزق حقيقي، وسعى بكل الطرق للهرب من الفندق قبل أن يكتشف أحد وجوده، خوفًا من العواقب التي قد يواجهها.



مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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