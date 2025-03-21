تفاصيل موعد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بطولة عصام عمر في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025 ولقى نجاح كبير منذ عرضه، حيث يعد العمل من أبرز الأعمال الكوميدية التي يتابعها المشاهدين.







ويرصد لكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد والقنوات الناقلة في الموسم الرمضاني 2025.







موعد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد



ويترقب المشاهدين والمتابعين مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد من بطولة عصام عمر، حيث حقق العمل نجاح كبير منذ عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.



ويعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد، يوميا على قناة MBC مصر، في تمام الساعة 9:00 مساء، وكما يعرض على قناة MBC مصر2 في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، وكما يعرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 8:00 مساء والساعة 3:00 مساء.

قنوات عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد، من بطولة عصام عمر خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، حصريًا على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، وقناة MBC مصر2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد.



قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد



ويشارك في مسلسل نص الشعب اسمه محمد، عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، والمسلسب من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.





قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومسلسل نص الشعب اسمه محمد تدور أحدوثه حول الشاب محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، ويواجه العديد من الأزمات التي تقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يمر بالعديد من التحولات والمواقف في حياته.



عدد حلقات مسلسل نص الشعب اسمه محمد

​​ومسلسل نص الشعب اسمه محمد، ينتمي إلى نوعية الأعمال الـ15 حلقة فقط، حيث تدور الإحداث في إيطار دراما اجتماعية، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

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