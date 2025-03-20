مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة الخامسة.. عصام عمر يتزوج بالإكراه وصداقة حمواته تضعه في ورطة

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة في الحلقة الخامسة الذي يتم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصدر برومو العمل مواقع التواصل الاجتماعي ونجاح كبير قبل بدء عرضه.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة الخامسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد



بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بموقف طريف جمع بين رانيا يوسف، التي تجسد دور والدة سارة، وشيرين، والدة محمد (عصام عمر)، والتقت السيدتان في أحد المطاعم بعد أن تعرفوا على بعضمها بالصدفة، حيث حاولت رانيا أن تُري شيرين صورة خطيب ابنتها، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب وقوع شجار مع أحد الزبائن بالمطعم الذي كان يضايقهما.



عند عودة رانيا يوسف إلى منزلها، واجهت غضب زوجها بسبب تأخرها لأول مرة وسهرها خارج المنزل، وحاولت تبرير تأخرها، ولكن الحقيقة السبب مقابلة والدة محمد التي هربت من مقابلتها، بعد أن اشترطت سابقًا على محمد حضور والدته معه للتقدم لخطبة ابنتها.



ألفت إمام، التي تجسد دور والدة محمد، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الزوجية، فقررت التدخل لتهدئة الأمور بين ابنها عصام عمر وزوجته الغاضبة عند اسرتها إلا أن محاولاتها لم تكلل بالنجاح، واستمر الخلاف بينهما

من ناحية أخرى، وجد محمد نفسه في ورطة كبيرة بعد أن أجبرته دنيا سامي على الزواج منها تحت التهديد، وبعدما طردته والدته وحلفت ألا تعرفه بسبب إصراره على الزواج، لم يجد محمد خيارًا سوى إتمام الزواج سرًا لكنه سرعان ما شعر بالندم ورغب في التخلص من هذا الزواج، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، ليضطر إلى إغلاق هاتفه هروبًا من الموقف.

بدأت سارة (مايان السيد) البحث عن محمد بعدما لاحظت اختفاءه، وحاولت الاتصال به عدة مرات، لكنه لم يجيب، مما دفعها للجوء إلى صديقتها دنيا سامي، دون أن تدرك أنها زوجته في السر، إلا أن دنيا تعاملت معها ببرود ووجهت لها نصيحة بأن تهدأً نفسيًا.

في تطور آخر، قررت الزوجة الأولى لـمحمد البحث عن عمل دون علمه، وبالفعل حصلت على وظيفة داخل فندق، لكنها تخلت عن ارتداء الحجاب أثناء العمل، في خطوة قد تؤدي إلى توتر علاقتها بزوجها عند اكتشافه الأمر.

في نهاية الحلقة، عرضت شيرين على رانيا يوسف أن تستلم محلها، بعدما أنهت شراكتها مع محمد زوج ابنتها، لتحوله إلى محل حلويات، وهو ما وافقت عليه رانيا.

حضرت رانيا إلى الاجتماع بصحبة زوجها، لكنه دخلت في مشادة كلامية داخل المطعم بسبب ارتفاع الأسعار، أثناء ذلك، فوجئت رانيا بوجود محمد محمود خال محمد جالسًا مع شيرين، في لقاء قد يكشف عن تطورات جديدة في الحلقات القادمة.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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