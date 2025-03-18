مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة الثالثة.. والدة عصام عمر تستقبله بالنار ومشروع رانيا يوسف ينهار

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة في الحلقة الثالثة الذي يتم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصدر برومو العمل مواقع التواصل الاجتماعي ونجاح كبير قبل بدء عرضه.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة الثالثة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

في الحلقة الثالثة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، يجد محمد نفسه في مأزق بعدما خبّأ دنيا سامي في منزله، بينما كانت زوجته على وشك اكتشاف الأمر لكنها لم تفتح باب الحمام، واكتفت بإغلاق باب الشقة قبل أن يستقبل محمد أهل سارة (مايان السيد) التي يرغب محمد في الزواج منها، خلال اللقاء، تحدث محمد مع أهلها عن تفاصيل الشقة والزواج.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

بعد ذلك، عادت زوجته إلى المنزل، لكن الشك لا يزال يراودها بشأن خيانته لها، في الوقت نفسه، يسافر عصام (عمر) إلى محافظة أخرى لمقابلة والدته، التي تستقبله بإطلاق النار عليه وترفض الحديث معه بعدما علمت برغبته في الزواج بامرأة أخرى.

مشاهدة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وللخروج من هذا المأزق، يختلق عصام حادثة ويدخل المستشفى، لكن والدته تكتشف خدعته، محذرة إياه بأن كل شيء يُفعل في الخفاء سيظهر للعلن عاجلاً أم آجلاً.

على جانب آخر، تنشب خلافات بين رانيا يوسف وشقيقتها بسبب فسخ خطوبة ابنها من ابنة الأخيرة، كما تتعرض لمشاكل في عملها.

وفي سياق آخر، تقترح مايان السيد على والدتها بدء مشروع لتحضير الحلويات في المنزل، وبالفعل يحقق المشروع نجاحًا ملحوظًا، لكن الأمور لا تسير بسلاسة؛ إذ تتعرض لمضايقات عبر الهاتف وتعليقات غير لائقة على فيسبوك.

مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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