مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة الثانية..  زيارات مفاجئة تربك عصام عمر

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة الذي يتم عرضه في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصدر برومو العمل مواقع التواصل الاجتماعي ونجاح كبير قبل العرض.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة الثانية من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بموقف محرج يتعرض له محمد، الذي يجسد شخصيته الفنان عصام عمر، حيث تزوره دنيا سامي فجأة، وهي الفتاة التي ترغب في الزواج منه. المفاجأة الأكبر أنها صديقة سارة، التي تلعب دورها مايان السيد، وهي الفتاة التي يسعى محمد للارتباط بها.

لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد دخلت زوجته برفقة والدتها، التي تؤدي دورها الفنانة شيرين، إلى الشقة، وبدأتا في تفتيش المكان، ما أجبر محمد على إخفاء دنيا سامي داخل المنزل، مما زاد من تعقيد الموقف.

وبينما يحاول محمد التعامل مع الموقف، تفاجأ بوجود سارة أمام باب شقته، بعدما قضت الليلة خارج المنزل، لتزداد الورطة أكثر، حيث وصل أهلها فجأة وأصروا على الدخول، في حين كانت زوجته الأولى ووالدتها داخل الشقة لكن لحسن حظه، تدخل خاله، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد محمود، وتمكن من إنقاذه من الأزمة في اللحظة الأخيرة.

تنتهي الحلقة بلحظة توتر شديدة، عندما تحاول زوجة محمد فتح باب الحمام المغلق، حيث كانت دنيا سامي مختبئة بداخله.

وفي محاولة يائسة لإنقاذ الموقف، ادعى محمد أن هناك فأرًا داخل الحمام، في محاولة لمنعها من فتح الباب، مما ترك المشاهدين في انتظار ما سيحدث في الحلقة القادمة

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مواعيد عرض وإعادة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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