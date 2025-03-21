مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة السادسة.. عصام في ورطة بسبب حماته

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة في الحلقة السادسة الذي يتم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصدر برومو العمل مواقع التواصل الاجتماعي ونجاح كبير قبل بدء عرضه.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة السادسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد



شهدت الحلقة السادسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد تطورات مثيرة، حيث كادت رانيا يوسف تكتشف وجود خال محمد مع صديقتها شيرين، لكنه غادر قبل أن تراه، مما أنقذ محمد (عصام عمر) من الفضيحة، خاصة بعد أن تبيَّن نيته للزواج مرة أخرى من سارة، ابنة رانيا يوسف.

اتفقت رانيا يوسف مع شيرين على فتح محل متخصص في الحلويات، ليكون مشروعًا مشتركًا بينهما، في الوقت نفسه، اكتشفت شيرين أن ابنتها تعمل في فندق دون علمها أو علم زوجها محمد، والأمر لم يتوقف عند ذلك، بل كانت تخلع الحجاب أثناء عملها، مما أثار غضب شيرين التي دخلت في مشادة معها وحاولت رانيا يوسف تهدئة الأمور، مقنعةً شيرين بترك ابنتها تفعل ما يحلو لها.

من ناحية أخرى، لم يرى محمد حماته شيرين وهي تجلس مع رانيا يوسف، كما لم تلاحظا وجوده في الشقة لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما علم أن حماته تقوم بتجديد المحل دون علمه، ما دفعه للدخول في خلاف حاد معها، إذ كان يرغب في استعادته ليفتتح من جديد مشروع ألعاب الأطفال.

في تصعيد آخر للأحداث، استطاعت رانيا يوسف الضغط على محمد ليشتري شبكة ألماظ لابنتها، رغم ظروفه المالية الصعبة.

وفي نهاية الحلقة، افتتحت رانيا يوسف وشيرين المحل، بينما تلقى محمد صدمة كبيرة لم يكن يتوقعها.



مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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