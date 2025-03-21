مسلسل نص الشعب اسمه محمد.. مواجهة نارية بين غادة إبراهيم ورانيا يوسف

تفجر الحلقة السابعة من "نص الشعب اسمه محمد" المواجهة الأبرز بين سلوى وفاطمة الليلة على MBC، وتشعل الحلقة الأجواء الدرامية حيث تدخل سلوى (غادة إبراهيم) وفاطمة (رانيا يوسف) في مواجهة ساخنة تقلب موازين الأحداث تمامًا.

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ومع احتدام الصراع بين الشخصيات، يأتي التصعيد الدرامي المفاجئ ليضع الأبطال في اختبارات مصيرية، مما يجعل هذه الحلقة محطة فارقة في الأحداث، خاصة بعد النجاح الكبير الذي يحققه العمل منذ بداية عرضه، حيث تصدّر قوائم المشاهدات وحقق نسب متابعة قياسية، ليصبح حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ٲبطال المسلسل

يضم المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، نخبة من النجوم، بينهم غادة إبراهيم، رانيا يوسف، عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، ألفت إمام، كريم سامي، وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

تدور أحداث "نص الشعب اسمه محمد" في إطار لايت كوميدي اجتماعي، حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، يواجه العديد من المواقف والتحديات، بينما تقدم غادة إبراهيم دور سيدة أعمال وشقيقة رانيا يوسف، في شخصية تحمل العديد من المفاجآت التي تؤثر بشكل كبير في مجرى الأحداث، فيما تجسد رانيا يوسف دور موظفة في الشهر العقاري.

ويواصل المسلسل تحقيق نجاحات متتالية منذ انطلاقه، إذ استطاع جذب انتباه الجمهور بمزيجه الفريد من الكوميديا والدراما الاجتماعية، ليصبح واحدًا من أكثر الأعمال مشاهدةً هذا الموسم.

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