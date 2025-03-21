حلا شيحة تظهر بالحجاب مجددًا وتعلن عن إطلاق بودكاست بعد رمضان

عادت الفنانة المصرية حلا شيحة لتتصدر محركات البحث من جديد، بعدما نشرت أحدث صورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام وهي ترتدي الحجاب. وشاركت حلا متابعيها بلقطات مختلفة، أرفقتها بآية قرآنية تقول: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين"، ويرصد الموجز تفاصيل .

بودكاست جديد يكشف تجربتها الشخصية

لم تكتفِ حلا شيحة بالظهور بالحجاب، بل أعلنت أيضًا عن نيتها إطلاق بودكاست خاص بها بعد انتهاء شهر رمضان 2025. وقالت عبر حسابها: "إن شاء الله بعد رمضان هعمل Podcast أتكلم فيه عن تجربتي، لأن أكيد شبه ناس كتير". وأشارت إلى أن هذا البودكاست سيتيح لها الفرصة للحديث بعمق عن محطات مختلفة من حياتها الشخصية والمهنية.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول محتوى البودكاست، إلا أن التلميحات تشير إلى تناول رحلة حياتها بشكل صريح، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي مرت بها في السنوات الأخيرة، سواء على الصعيد الفني أو الشخصي. هذه الخطوة أثارت تفاعل متابعيها الذين أبدوا حماسهم الكبير لمعرفة المزيد عن حياتها وتجاربها المختلفة.

رؤيا يوم القيامة وتغيير جذري في حياتها

في تصريحات سابقة لها، كشفت حلا شيحة عن تجربة روحية مؤثرة مرت بها في عمر الثالثة والعشرين، عندما رأت رؤيا عن يوم القيامة. هذه الرؤيا دفعتها إلى قراءة القرآن للمرة الأولى، وهو ما غيّر من منظورها تجاه حياتها بشكل كبير. وأضافت: "كل حاجة في القرآن واضحة كوضوح الشمس، وكل الأحداث اللي حوالينا خلتني أحس إن عندنا مسئولية كبيرة، وأول مسئولية إننا نصلح نفسنا الأول".

آخر أعمال حلا شيحة الفنية قبل الاعتزال

على الصعيد الفني، كان آخر ظهور لحلا شيحة على الشاشة من خلال مسلسل "إمبراطورية م" الذي عُرض في موسم رمضان 2024. شاركها البطولة الفنان خالد النبوي إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، منهم نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، وعمر زهران.

المسلسل مأخوذ عن قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية له السيناريست محمد سليمان عبد المالك، بينما تولى الإخراج محمد سلامة.

اهتمام متجدد من الجمهور والمتابعين

قرار حلا شيحة بالعودة للظهور بالحجاب، وإعلانها عن بودكاست يتناول تفاصيل حياتها، أثار اهتمام جمهورها الذي ظل يتابع تحولات حياتها الشخصية والمهنية باهتمام شديد. وتبقى الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن تفاصيل هذا البودكاست الذي يُنتظر أن يحمل الكثير من المفاجآت.

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