موعد عرض مسلسل شباب امرأة الحلقة السادسة.. رمضان 2025

تُعرض اليوم الجمعة، الحلقة السادسة من مسلسل "شباب امرأة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025. ومن المقرر إذاعة الحلقة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عبر شاشة قناة الحياة، ويرصد الموجز تفاصيل .

المسلسل الذي ينتظره جمهور الدراما المصرية والعربية يشهد تطورات متلاحقة في الأحداث، وسط تصاعد الصراع بين الشخصيات الرئيسية وتزايد التعقيدات الدرامية، التي جعلته واحدًا من أبرز الأعمال الرمضانية هذا العام.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل شباب امرأة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل شباب امرأة العديد من التفاصيل المثيرة، حيث ذهب إمام "يوسف عمر" مع شفاعات "غادة عبد الرازق" إلى المقابر لزيارة قبر والدها. وفي لحظة إنسانية، طلبت منه شفاعات البقاء معها لخمس دقائق إضافية. بعد ذلك، قررت شفاعات أن تعزمه على الغداء في مطعمها المفضل كخطوة لتقريب المسافات بينهما. ولم تتوقف محاولات التقرب عند ذلك، بل ذهب الثنائي معًا إلى السينما في أول خروجة تجمع بينهما.

في نفس الحلقة، حاولت سلوى "بسنت شوقي" التقرب من الدكتور حاتم "يوسف عثمان"، بعد أن خاب أملها في حضور إمام للغداء مع عائلتها، ما دفعها لإعادة التفكير في حياتها العاطفية. وعلى جانب آخر، قامت منار بطرد زوجها من المنزل، في تصاعد للأحداث الدرامية.

تفاصيل الحلقة الرابعة من شباب امرأة

الحلقة الرابعة لم تخلُ من المفاجآت، حيث طلبت شفاعات من حسبو أن يساعد الدكتور إمام في ترتيب غرفته داخل منزلها. وخلال هذه الحلقة، اعترف حسبو لعمرو وهبة بحبه الكبير لشفاعات، مؤكدًا أنه لا يستطيع الابتعاد عنها. كما حاولت شفاعات اصطحاب الدكتور إمام لشراء ملابس جديدة له، في خطوة واضحة للتقرب منه أكثر، وهو ما لاحظه حسبو الذي مر بتجربة مشابهة من قبل.

أبرز أحداث الحلقة الثالثة

أما الحلقة الثالثة فشهدت تطورات درامية حاسمة، حيث طردت شفاعات إمام من منزلها، ما دفعه للانتقال إلى أحد الفنادق. وظهرت منار "جوري بكر" وهي تقرأ الطالع لشفاعات، مؤكدة لها أنها من برج الأسد وأنها ستقابل حب حياتها قريبًا.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل "شباب امرأة" يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم:

غادة عبد الرازق

يوسف عمر

محمود حافظ

أحمد فتحي

جوري بكر

محمد محمود

داليا شوقي



المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

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موعد مسلسل شباب امرأة في النصف الثاني من رمضان 2025 والقنوات الناقلة

