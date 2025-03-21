مسلسل شباب امرأة الحلقة الرابعة.. صراع النفوذ والإغراء يتصاعد بين شفاعات وإمام

يواصل مسلسل شباب امرأة، بطولة غادة عبد الرازق، جذب انتباه المشاهدين مع تصاعد الأحداث في الحلقة الخامسة، المسلسل المكون من 15 حلقة، يُعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ويشهد تطورات درامية مشوقة في كل حلقة.

يرصد الموجز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل شباب امرأة فيما يلي:

مسلسل شباب امرأة

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل شباب امرأة

في الحلقة الخامسة من مسلسل شباب امرأة، تستمر شفاعات (غادة عبد الرازق) في التقرب من إمام، حيث تصطحبه معها لزيارة قبر زوجها الراحل لقراءة الفاتحة.

لاحقًا، تدعوه لتناول الغداء في أحد المطاعم، مما يؤدي إلى تغيبه عن عزومة قريبه بعد ذلك، تصطحبه إلى السينما، ثم تقترح عليه التنزه على الكورنيش، ليجد نفسه يقضي اليوم بأكمله برفقتها، في تطور يغير موازين علاقته بمن حوله.

في المقابل، تشعر بنت عمته بالحزن الشديد بسبب غياب إمام، ما يدفعها لقبول دعوة زميلها الطبيب الذي يكن لها مشاعر إعجاب للخروج معه. بالفعل، تقضي وقتًا برفقته، وعندما يحاول إمام الاتصال بها لاحقًا، تتجاهل مكالماته، في إشارة إلى بداية توتر العلاقة بينهما.

في مشهد غير متوقع بنهاية الحلقة، يقوم عمرو وهبة بسرقة مفتاح منزل شفاعات ويسلمه إلى ابن زوجها الراحل، ما يفتح الباب أمام أحداث غامضة قد تؤثر على مسار القصة في الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل شباب امرأة

يضم مسلسل شباب امرأة نخبة من النجوم الذين يجسدون شخصيات محورية في الأحداث، ومن أبرزهم:غادة عبد الرازق في دور "شفاعات"، يوسف عمر في دور "إمام"، داليا شوقي، محمد محمود في دور "حسبو، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

مسلسل شباب امرأة

قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل شباب امرأة حول إمام (يوسف عمر)، الشاب الريفي الطموح الذي ينتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، لكنه يجد نفسه تحت تأثير شفاعات (غادة عبد الرازق)، التي تستغل براءته وطموحه في لعبة النفوذ والإغراءات بينما يحاول التمسك بالمبادئ التي نشأ عليها، يواجه صراعات نفسية واجتماعية قاسية، قد تدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية تغير حياته بالكامل.

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة

يمكن متابعة مسلسل شباب امرأة عبر القنوات والمنصات التالية:

• قناة ON

• العرض الأول: 12:15 صباحًا

• الإعادة: 6:45 صباحًا

• قناة CBC

• العرض الأول: 9:30 مساءً

• الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: 11:00 صباحًا

• قناة النهار

• العرض الأول: 7:00 مساءً

• منصة Watch It

• متاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي.

بدأ عرض المسلسل في 16 مارس 2025، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر رمضان، حيث يترقب الجمهور تطورات الأحداث المشوقة في الحلقات القادمة.

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