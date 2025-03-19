مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق والقنوات الناقلة

يواصل مسلسل "شباب امرأة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بعد عرض الحلقة الثانية، مما أدى إلى زيادة عمليات البحث عن موعد عرض مسلسل شباب امرأة الحلقة 3 والقنوات الناقلة لها ويُعد المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية المعروضة حاليًا في موسم رمضان، حيث يجمع بين التشويق والإثارة في إطار قصة مأخوذة من فيلم شهير.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

موعد عرض مسلسل شباب امرأة الحلقة 3

من المقرر أن يتم عرض مسلسل شباب امرأة الحلقة 3 اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، عبر شاشة قناة "النهار" في تمام الساعة السابعة مساءً. كما يُعرض المسلسل أيضًا عبر العديد من القنوات الفضائية التي تحرص على نقل حلقاته لمتابعيها في مواعيد مختلفة تناسب جميع المشاهدين.

القنوات الناقلة لمسلسل شباب امرأة الحلقة 3

تعرض قناة CBC الحلقة الثالثة من مسلسل شباب امرأة اليوم في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة للحلقة نفسها في الساعة 11 مساءً. كما يمكن متابعة مسلسل شباب امرأة الحلقة 3 على شاشة قناة ON في تمام الساعة 12:15 صباحًا، على أن تتم إعادتها مجددًا في الساعة 6:45 صباحًا، مما يمنح الجمهور فرصة متعددة لمتابعة العمل في التوقيت المناسب لهم.

أبطال مسلسل شباب امرأة الحلقة 3

يشارك في بطولة مسلسل شباب امرأة الحلقة 3 مجموعة مميزة من النجوم الذين أضافوا للعمل الدرامي قوة وحضورًا كبيرًا، ومن أبرز هؤلاء الفنانين:غادة عبد الرازق،رانيا منصور،بيومي فؤاد،جوري بكر،محمد محمود،نضال الشافعي يُذكر أن المسلسل من تأليف الكاتب أمين جمال، وإخراج المخرج حسام علي.

قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل شباب امرأة حول شخصية "شفاعات"، وهي تاجرة متسلطة تقوم باستغلال شاب بسيط يُجسّد دوره الفنان يوسف عمر، الذي ينتقل من الريف إلى القاهرة لتحقيق طموحاته. ومع مرور الوقت، يقع هذا الشاب في غرام شفاعات رغم فارق السن الكبير بينهما، ما يؤدي إلى تحولات كبيرة في مسار الأحداث. القصة مستوحاة من الفيلم الكلاسيكي الشهير "شباب امرأة" الذي قامت ببطولته الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.

عدد حلقات مسلسل شباب امرأة

يُعد مسلسل شباب امرأة من المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط، مما يجعله يقدم للمشاهدين جرعة مكثفة من الأحداث الدرامية والإثارة خلال فترة زمنية قصيرة، دون إطالة أو ملل.

متابعة مسلسل شباب امرأة الحلقة 3

إذا كنت من عشاق الدراما المصرية، فلا تفوت مشاهدة مسلسل شباب امرأة الحلقة 3 عبر القنوات الناقلة المختلفة، في المواعيد المحددة، للاستمتاع بتطورات القصة المثيرة والأداء المميز لنجوم المسلسل.

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