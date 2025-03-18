موعد برنامج قطايف للفنان سامح حسين يتصدر محركات البحث

شهد برنامج "قطايف" الذي يقدمه الفنان سامح حسين، حالة من الاهتمام الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي به خلال حفل إفطار نظمته القوات المسلحة. ويبحث الجمهور عن موعد عرض برنامج قطايف، ومحتواه الذي يجمع بين القيم الأخلاقية والدينية في إطار قصصي ممتع.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

فكرة برنامج قطايف مع سامح حسين

يعتمد برنامج "قطايف" على أسلوب السرد القصصي والحوار الهادئ بعيدًا عن الأسلوب التقليدي للبرامج الدينية أو التوعوية. يتميز البرنامج باستخدام لغة بسيطة ومفهومة مدعومة بأمثلة من الحياة اليومية، مما يسهل على جميع الفئات العمرية استيعاب القيم التي يقدمها. يتناول البرنامج موضوعات مختلفة، منها التسامح، الصدق، الرضا، وكذلك مواضيع ذات بُعد ديني كالحسد، وكل ذلك بطريقة مشوقة تشجع على التأمل والتطبيق في الحياة اليومية.

أبرز حلقات برنامج قطايف التي حصدت ملايين المشاهدات

حقق برنامج "قطايف" نسب مشاهدة ضخمة منذ انطلاق عرضه، وجاءت الحلقة الحادية عشرة بعنوان "على خريطة ربنا" في صدارة المشاهدات، حيث وصلت إلى أكثر من 750 ألف مشاهدة. وتناولت هذه الحلقة مفهوم التقدير الإلهي في حياة الإنسان بأسلوب مبسط ومؤثر.

أما الحلقة الثانية عشرة، والتي جاءت تحت عنوان "خُلقه القرآن"، فقد ركزت على أهمية الصدق والتحلي بالأخلاق النبوية، مع دعوة للمشاهدين لتطبيق قيم التواضع واللين في التعامل مع الآخرين، مما يعكس روح الإسلام الحقيقي.

موعد عرض برنامج قطايف والقنوات الناقلة

يُعرض برنامج "قطايف" يوميًا خلال شهر رمضان 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر الصفحات الرسمية للفنان سامح حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب. ويأتي هذا العرض المنتظم ليتيح للمشاهدين فرصة المتابعة اليومية والتفاعل مع الحلقات بسهولة.

إشادة الرئيس السيسي ببرنامج قطايف ودور الإعلام المصري

حظي برنامج "قطايف" بإشادة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال حفل الإفطار الذي نظمته القوات المسلحة، أن البرنامج يمثل نموذجًا إيجابيًا للإعلام الهادف، الذي يعزز القيم الدينية والوطنية لدى الشباب. وخلال الحفل، داعب الرئيس السيسي الفنان سامح حسين قائلًا: "فين القطايف يا حسين؟"، فرد الأخير ضاحكًا: "اتاكلت كلها يا ريس".

كما شدد الرئيس على أهمية دور الإعلام المصري في ترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية لدى الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج لها دور بارز في بناء وعي مجتمعي إيجابي.

دعم رسمي وتفاعل جماهيري

لم يتوقف الأمر عند إشادة الرئيس فقط، بل حصل سامح حسين أيضًا على تكريم من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، تقديرًا لدوره في نشر الوعي والقيم الإيجابية من خلال برنامجه.

برنامج "قطايف" للفنان سامح حسين أصبح حديث السوشيال ميديا ومحركات البحث، بفضل فكرته الهادفة وطريقة تقديمه المميزة، فضلًا عن الدعم الرسمي والإشادة التي حصل عليها من الرئيس السيسي، ليصبح بذلك نموذجًا للبرامج التي تجمع بين الترفيه والتوعية الأخلاقية. تابعوا حلقاته يوميًا في رمضان 2025 الساعة العاشرة مساءً عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للفنان سامح حسين.

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