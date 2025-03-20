مسلسل شباب امرأة الحلقة الرابعة.. إمام يتراجع عن موقفه ويقع في فخ شفاعات

تتصاعد الأحداث في مسلسل شباب امرأة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي جذب انتباه المشاهدين خلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، حيث عرضت الحلقة الرابعة في الساعات الماضية، ويحمل العمل في طياته تطورات درامية مشوقة.

يستعرض الموجز أبرز أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل شباب امرأة بالإضافة إلى مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل شباب امرأة

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل شباب امرأة بعد المشادة بين إمام وشفاعات، عاد إمام إلى منزل شفاعات، التي نجحت في تهدئته وإقناعه بالبقاء، لكنها بدأت تتعامل معه بذكاء أكبر.

في الوقت نفسه، وضع إمام نفسه في موقف محرج أمام أبناء عمته، بعدما غيّر رأيه وتراجع عن استئجار المكان الذي كان ينوي العيش فيه.



مسلسل شباب امرأة

رافقت شفاعات إمام أثناء اختيارها لقماش جديد، ثم أرسلت سائقها لتوصيله إلى الجامعة، هناك لاحظت داليا شوقي ابنة عمته تصرفاته، مما أثار شكوكها، بينما حاولت والدتها تهدئتها بعدما أدركت مشاعرها تجاهه.

في مشهد مؤثر، اجتمع حسبو بابنته بعيدًا عن أعين الجميع، وأعطاها المال دون علم والدتها، التي لم تكن على دراية بهذا اللقاء السري.

بدأت شفاعات تهتم بمظهرها أكثر، حيث زارت صالون التجميل للحصول على إطلالة جديدة، في خطوة تعكس محاولتها جذب المزيد من النفوذ والسلطة على من حولها.

في نهاية الحلقة، تلقى إمام اتصالًا من والدته، التي تؤدي دورها الفنانة لبنى ونس، حيث ظهرت باكية وهي تطمئن عليه، كما ذكّرته بعدم تفويت صلاة الجمعة.

تجسست شفاعات على محادثة إمام مع ابنة عمته (داليا شوقي)، التي دعته لتناول الغداء مع أسرتها ثم صعدت شفاعات إلى السطح وعرضت عليه أن توصله إلى منزل أقاربه، مقترحة عليه أن يأخذ معه طبقًا من الحلوى، في محاولة واضحة لتعزيز تحكمها في قراراته.

مسلسل شباب امرأة

أبطال مسلسل شباب امرأة

يضم مسلسل شباب امرأة نخبة من النجوم الذين يجسدون شخصيات محورية في القصة، أبرزهم: غادة عبد الرازق، يوسف عمر، داليا شوقي، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

مسلسل شباب امرأة

قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل شباب امرأة حول إمام (يوسف عمر)، الشاب الريفي الذي ينتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، لكنه يقع تحت تأثير شفاعات (غادة عبد الرازق)، التي تستغل براءته وطموحه، مستغلة نفوذها وإغراءاتها، يحاول إمام التمسك بالقيم التي نشأ عليها، لكنه يواجه صراعات نفسية واجتماعية تدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية قد تغير حياته بالكامل.

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة

يمكن متابعة المسلسل عبر القنوات التالية:

قناة ON

• العرض الأول: 12:15 صباحًا

• الإعادة: 6:45 صباحًا

قناة CBC

• العرض الأول: 9:30 مساءً

• الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: 11:00 صباحًا

قناة النهار

• العرض الأول: 7:00 مساءً

منصة Watch It

• متاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي.

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