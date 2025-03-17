مسلسل شباب امرأة الحلقة الأولى..إمام يترك الريف ويواجه مصيره في منزل شفاعات

بدأ عرض مسلسل شباب امرأة في الساعات الماضية في النصف الثاني من شهر رمضان بطولة غادة عبد الرازق، حيث بدأت الحلقة الأولى بأحداث مشوقة للجمهور.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل شباب امرأة خلال السطور التالية.

مسلسل شباب امرأة

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل شباب امرأة

انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل شباب امرأة بظهور الفنانة غادة عبد الرازق في دور شفاعات، المرأة القوية التي تهيمن على المنطقة وتفرض نفوذها على من حولها.

عقب وفاة زوجها، استحوذت على ثروته بالكامل، تاركة ابنه بلا أي حقوق، مما أشعل عداوات وصراعات عديدة بينها وبين الأهالي.

وخلال الحلقة، تقدم لها أحد معلمي المنطقة، الذي يجسد دوره طارق النهري، لكنها رفضته بقوة، مما أدى إلى تصاعد التوترات وزيادة الصدامات بينها وبين محيطها.

بالتوازي مع هذه الأحداث، شهدت الحلقة انتقال الشاب إمام، الذي يجسد دوره يوسف عمر، من قريته الريفية إلى القاهرة لاستكمال دراسته في الطب.

عند وصوله، استقبله أحد أبناء بلدته وساعده في البحث عن مكان للإقامة، لكنه واجه صعوبة في العثور على سكن مناسب بسبب ارتفاع أسعار الفنادق، حتى اقترح عليه أحد الأشخاص استئجار غرفة على سطح المنزل الذي تمتلكه شفاعات.

مع معرفة شفاعات بوجود إمام في المنزل، انفجرت غاضبة ودخلت في مشادة مع مساعدها الأيمن محمد محمود، مطالبة بطرده فورًا ولكن قبل تنفيذ قرارها، وقع شجار عنيف مع طليق جوري بكر، الفتاة التي تعمل لديها، والذي جاء لمواجهتها، إلا أن شفاعات لم تتردد في الاعتداء عليه ودفعه ليسقط من أعلى السلم.

في ظل الفوضى، تدخل إمام وسارع بنقل الرجل إلى المستشفى، لتبدأ سلسلة جديدة من الأحداث المشوقة التي تمهد لمفاجآت قادمة.

أبطال مسلسل شباب امرأة والشخصيات الرئيسية

يضم شباب امرأة كوكبة من النجوم الذين يجسدون أدوارًا محورية، أبرزهم:

غادة عبد الرازق: في دور شفاعات، المرأة القوية والمتسلطة.

يوسف عمر: يجسد شخصية إمام، الشاب الريفي الطموح.

داليا شوقي: في دور سلوى، الفتاة التي تنشأ بينها وبين إمام علاقة خاصة.

محمد محمود: في دور عم حسبو، أحد الشخصيات المؤثرة في الحي.

محمود حافظ وعمرو وهبة: يقدمان شخصيات مؤثرة في القصة.

جوري بكر: في دور جوري، الفتاة التي تعمل لدى شفاعات.

رانيا منصور: تجسد دورًا محوريًا في الأحداث.

طارق النهري: في دور معلم من المنطقة يحاول الزواج من شفاعات.

شايما الشريف: تشارك في تقديم دور داعم للأحداث.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

مسلسل شباب امرأة

قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل شباب امرأة حول الشاب الريفي إمام، الذي يترك قريته متجهًا إلى القاهرة لاستكمال تعليمه، لكنه يجد نفسه في مواجهة غير متوقعة مع شفاعات، السيدة ذات النفوذ التي تستغل براءته وطموحه، فتجذبه إلى عالم مليء بالإغراءات واللهو. وبينما يحاول إمام التمسك بالقيم التي نشأ عليها، يجد نفسه غارقًا في صراعات اجتماعية ونفسية حادة، لتبدأ رحلة مليئة بالتحديات والتقلبات.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة لمسلسل شباب امرأة

يمكن متابعة المسلسل عبر القنوات والمنصات التالية:

قناة ON

العرض الأول: 12:15 صباحًا

الإعادة: 6:45 صباحًا

قناة CBC

العرض الأول: 9:30 مساءً

الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا

الإعادة الثانية: 11:00 صباحًا

قناة النهار

العرض الأول: 7:00 مساءً

منصة Watch It

متاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي.

يُعرض المسلسل منذ 16 مارس 2025، ويتألف من 15 حلقة تُعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وسط ترقب كبير من الجمهور لأحداثه القادمة.

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