موعد عرض مسلسل شباب امرأة والقنوات الناقلة.. رمضان 2025

مسلسل شباب امرأة... يترقب جمهور عشاق الدراما الرمضانية المسلسلات المقرر عرضها في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعد مسلسل شباب امرأة من أبرز الأعمال الدرامية القصيرة التي ينتظرها الجمهور في رمضان.



ويرصد لكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل شباب امرأة والقنوات الناقلة المقرر تعرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.

موعد عرض مسلسل شباب امرأة

ويعرض مسلسل شباب امرأة في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يبدا عرضه يوم 16 رمضان على قناة DMC الساعة 10:30 مساء والإعادة الأولى الساعة 7:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 2:45 مساء، وكما يعرض على قناة ON الساعة 12:15 صباحا والإعادة الساعة 6:45 صباحا.



القنوات الناقلة عرض مسلسل شباب امرأة

ويعرض مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 على عدد قنوات حيث يعرض على قناة ON وقناة DMC، بالإضافة لعرضه على منصة Watch it.



قائمة أبطال مسلسل شباب امرأة



ويشارك في مسلسل شباب امرأة شباب غادة عبد الرازق، يوسف عمر، سيد رجب، عبير صبري، محمود حافظ، ومحمد محمود، ومن إنتاج شركة فينومينا للمهندس طارق فوزي. ​​​​

​​قصة مسلسل شباب امرأة



وتدور أحداث مسلسل شباب امرأة حول السيدة شفاعات التي تجسد دورها غادة عبد الرازق وتستغل براءته وطموحه الشاب الريفي إمام، التي يجسد دوره يوسف عمر، حيث يأتي إلى القاهرة للدراسة في الجامعة، لكنه يقع تحت سطوتها بعدما يخوض معها حياة اللهو والفساد.



وكما تتطور الأحداث بينهم ليجد نفسه محتار بين رغباته وبين القيم التي نشأ عليها، مما يؤدي إلى صراعات درامية قوية تنتهي بمصير مأساوي.

ومن المتوقع أن يحقق مسلسل شباب امرأة نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2025، نظراً لتحديثات التي تم إدخلها على القصة الأصلية لتتناسب مع تطلعات المشاهدين الحالية.​​

عدد حلقات مسلسل شباب امرأة



وينتمي مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق، إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يستمر عرض المسلسل على مدار الـ15 حلقة فقط.

إقرأ أيضا:

مسلسل منتهي الصلاحية وطرح البوستر الفردي لأبطال قبل عرضه في النصف الثاني

موعد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025