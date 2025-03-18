مسلسل شباب امرأة الحلقة الثانية.. شفاعات تظهر وجهها الآخر وتطرد إمام

يواصل مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق جذب الأنظار مع تصاعد الأحداث في حلقته الثانية، حيث يتضح أكثر مدى سيطرة شخصية "شفاعات" على من حولها، بينما يواجه الشاب الريفي "إمام" أزمات متعددة ما بين مشاعره في القاهرة وصراعاته في الحي الشعبي، المسلسل المكون من 15 حلقة يُعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ويشهد تطورات مثيرة في كل حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شباب امرأة، ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل شباب امرأة

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شباب امرأة

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل شباب امرأة، بسقوط طليق جوري بكر على السلم، ليسارع إمام (يوسف عمر) إلى إنقاذه ونقله إلى المستشفى، حيث يتعافى بسرعة، لكن اللافت في المشهد كان نظرات شفاعات (غادة عبد الرازق) إلى إمام، إذ بدا وكأنها بدأت تنظر إليه بإعجاب خاص، مما يفتح الباب أمام تطورات غير متوقعة في علاقتهما.

يعيش إمام حالة من التردد بين حياته في الحي الشعبي وعلاقته بأسرته في القاهرة، خلال زيارته لعمته، يتم استقباله بحفاوة ويدعى على الغداء، ثم يقرر إرسال هدية محملة بالأطعمة إلى عائلته في القاهرة، في محاولة للحفاظ على الروابط الأسرية رغم المسافات والتغيرات التي يعيشها.

تتأزم الأوضاع بين شفاعات وابن زوجها، الذي يطالبها بالمال مدعيًا أنها استحوذت على أموال والده بعد وفاته.

مسلسل شباب امرأة

وعندما ترفض طلبه، يحاول استغلال حسبو (محمد محمود) لسرقة مستندات ملكية والده، لكن حسبو يرفض التورط في هذا المخطط، مما يزيد التوتر في العلاقة بين الأطراف المتنازعة.

مع عودة إمام إلى المنزل، تحاول شفاعات التقرب منه بإرسال وجبة عشاء، لكن الأجواء تتغير سريعًا عندما يزعجها أثناء تجهيز سريره للنوم ثم تخرج إليه غاضبة إلى السطح، حيث يحتدم النقاش بينهما وينتهي الأمر بطردها له من المنزل، في أول مواجهة حقيقية بينهما تلمح إلى مستقبل مليء بالصراعات.

مسلسل شباب امرأة

قائمة أبطال مسلسل شباب امرأة

يشارك في مسلسل شباب امرأة نخبة من النجوم الذين يجسدون شخصيات محورية في القصة، أبرزهم: غادة عبد الرازق، يوسف عمر، داليا شوقي، محمد محمود في دور حسبو، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، وطارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.



قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل شباب امرأة، حول إمام (يوسف عمر)، الشاب الريفي الذي ينتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، لكنه يجد نفسه واقعًا تحت تأثير شفاعات (غادة عبد الرازق)، التي تستغل براءته وطموحه في لعبة النفوذ والإغراءات بينما يحاول التمسك بالقيم التي نشأ عليها، يواجه صراعات نفسية واجتماعية حادة، تدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية قد تغير مسار حياته بالكامل.

مواعيد عرض مسلسل غادة عبد الرازق والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مسلسل شباب امرأة عبر عدة قنوات ومنصات رقمية وفق الجدول التالي:

• قناة ON

• العرض الأول: 12:15 صباحًا

• الإعادة: 6:45 صباحًا

• قناة CBC

• العرض الأول: 9:30 مساءً

• الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: 11:00 صباحًا

• قناة النهار

• العرض الأول: 7:00 مساءً

• منصة Watch It

• متاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي.

بدأ عرض المسلسل يوم 16 مارس 2025، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الحلقات القادمة لمعرفة مصير الشخصيات وتطورات الأحداث المثيرة.

اقرأ أيضًا: