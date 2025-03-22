مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة السابعة.. ادعاء بالتسمم وفضيحة في الفندق

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة في الحلقة السابعة الذي يتم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصدر برومو العمل مواقع التواصل الاجتماعي ونجاح كبير قبل بدء عرضه.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة السابعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تفاجأ محمد (عصام عمر) بقيام حماته، التي تجسدها شيرين، بافتتاح محل حلويات بالشراكة مع رانيا يوسف. لكن الأجواء لم تكن هادئة، حيث لجأت أخت رانيا يوسف إلى حيلة خبيثة، إذ ادعت التسمم بهدف إبعاد الزبائن عن المحل، مما تسبب في توتر كبير وتم نقلها إلى المستشفى بعد ادعائها المرض، إلا أن ابنها اكتشف الأمر وواجهها بغضب، مهددًا بتركها إذا لم تتوقف عن إيذاء خالته.

بعد الضغوط التي تعرضت لها، قررت أخت رانيا يوسف الاعتذار لأختها ووعدتها بأنها سترون لها المحل، في محاولة لإنهاء الخلافات التي كادت تعصف بعلاقتهما.

في تطور آخر، تلقى محمد صورًا صادمة لزوجته وهي بدون حجاب أثناء العمل وتقف مع أحد الأشخاص، مما أشعل غضبه ودفعه لمواجهتها بعنف.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

لم يكتفي بذلك، بل هدد حماته بطلاق ابنتها، لكنه وضع شرطًا غريبًا لن يطلقها إذا أعادت له المحل ومع ذلك، رفضت الانصياع لابتزازه، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما.

بلغت الأحداث ذروتها حين اكتشفت حماته، بالصدفة، وجوده في أحد الفنادق برفقة امرأة أخرى بعد أن طلق ابنتها، مما شكل صدمة كبيرة لها، تاركة الجمهور في انتظار ما سيحدث في الحلقات القادمة.



مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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