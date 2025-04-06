موعد إجازة شم النسيم 2025 وقائمة الإجازات الرسمية خلال العام الجاري

يبحث الكثير من المواطنين حاليًا عن موعد إجازة شم النسيم لعام 2025، لاسيما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، لما لهذا العيد من طابع خاص وأجواء احتفالية مميزة ترتبط ببداية فصل الربيع.



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، موعد إجازة شم النسيم 2025، ووفقًا للحسابات الفلكية، من المقرر أن تكون إجازة شم النسيم هذا العام يوم الإثنين الموافق 21 إبريل، حيث تُمنح كإجازة رسمية في كافة قطاعات الدولة.

شم النسيم

قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025

وبجانب إجازة شم النسيم، هناك عدد من العطلات الرسمية التي ينتظرها المصريون خلال عام 2025، وتشمل ما يلي:

يوم الجمعة 25 أبريل سيكون عيد تحرير سيناء

يوم الخميس 1 مايو عيد العمال

يوم الخميس 5 يونيو وقفة عيد الأضحى

يوم الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

يوم السبت 7 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى

يوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية

يوم الإثنين 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو

يوم الأربعاء 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 4 سبتمبر المولد النبوي الشريف

يوم الإثنين 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة



عادات وتقاليد شم النسيم في مصر

يُعتبر شم النسيم من أقدم الأعياد التي يحتفل بها المصريون، حيث تعود أصوله للعصور الفرعونية، ويُنظر إليه كعيد للربيع والحياة والتجدد، في هذا اليوم يخرج المواطنون للحدائق والمتنزهات بصحبة العائلة والأصدقاء، ويستمتعون بالأجواء المعتدلة والمناظر الطبيعية الخلابة.

أشهر الأكلات المرتبطة بشم النسيم

لا تكتمل أجواء الاحتفال بشم النسيم بدون تناول الأطعمة التي أصبحت رمزًا لهذا اليوم، وتتنوع بين الفسيخ، الرنجة، البيض الملون، والترمس.

الفسيخ: من أشهر أكلات شم النسيم، ويُحضَّر من سمك البوري المملح، ويخزن في الملح لفترة طويلة حتى ينضج ببطء، ويتميز بنكهته القوية التي يعشقها محبو هذا النوع من الأسماك.



-الرنجة: هي نوع آخر مفضل من الأسماك المدخنة، وهي أقل حدة من الفسيخ وتُجهز بتتبيلات مختلفة وتُقدم مع الخبز والليمون والبصل.

البيض الملون: وهو تقليد قديم يرمز إلى البدايات الجديدة والخصوبة، ويقوم الأطفال والكبار على حد سواء بتلوينه بألوان زاهية، وهو من العادات التي تعود أصولها إلى قدماء المصريين.

الترمس: ويعد من المسليات الشعبية في هذا اليوم، ويُجهَّز من قبل الاحتفال بأيام، ويتم تناوله مع رشة من الملح والليمون.

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