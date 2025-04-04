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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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موعد الإجازات الرسمية في 2025.. أقربها عطلة شم النسيم 2025

موعد الإجازات الرسمية
موعد الإجازات الرسمية القادمة

يتساءل العديد من المواطنين عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري، حيث تبدأ الإجازات بيوم «شم النسيم»، الذي يوافق يوم الإثنين الموافق 21 ابريل 2024، ويعتبر من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

الإجازات الرسمية في العام الحالي 2025

وعقب ذلك، تأتي إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق يوم 1 مايو 2024، ويليها عدد من العطلات الرسمية المختلفة.

الإجازات الرسمية بالعام الحالي 2025

- الإثنين 21 أبريل عيد شم النسيم.

- الجمعة 25 أبريل عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

- الخميس 1 مايو عيد العمال.

- الخميس 5 يونيو وقفة عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة 6 يونيو - الإثنين 9 يونيو عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية.

- الإثنين 30 يونيو ثورة 30  يونيو.

- الأربعاء 23 يوليو ثورة 23 يوليو 1952.

- الخميس 4 سبتمبر المولد النبوي الشريف.

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- الإثنين 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

والجدير بالذكر أيضاً، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد نظم الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وخاصةً فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر المبارك.

ويشرع انتظام الدراسة وعودة الطلاب الى مدارسهم يوم السبت الموافق 5 ابريل، حيث قضى الطلاب إجازة عيد الفطر المبارك أسبوعاً كاملاً.

وتسود حالة من البحث والاهتمام حول موعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث كشفت دار الإفتاء المصرية عن نتائج رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا، لافتة إلى عدم ثبوت رؤية الهلال عقب غروب شمس يوم السبت الموافق 29 مارس 2025.

ووفقاً لذلك، تم احتساب  الإثنين الموافق 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في حين سوف يعتبر يوم الأحد الموافق 30 مارس هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

إليكم إجازات الشهر الجاري والشهور المقبلة 

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