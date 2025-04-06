موعد شم النسيم 2025.. عيد الربيع والتقاليد المصرية

يحتفل المصريون في عيد شم النسيم بقدوم فصل الربيع وتجدد الحياة، وهو أحد الأعياد الوطنية التي يعود تاريخها إلى العصور الفرعونية، يعكس هذا العيد ارتباط المصريين بالطبيعة واحتفالهم بكل ما هو جديد.

في إطار ذلك يرصد الموجز موعد شم النسيم والإجازات الرسمية في عام 2025.

موعد إجازة شم النسيم عام 2025

في عام 2025، سيصادف عيد شم النسيم يوم الاثنين 21 أبريل، ليكون يومًا مليئًا بالفرح والأنشطة التقليدية التي يعشقها الشعب المصري.

شم النسيم

الاحتفال بعيد شم النسيم

يتميز عيد شم النسيم بمجموعة من العادات التي تجلب الفرح لجميع الأعمار. يحتفل المصريون بهذا اليوم بالتوجه إلى الحدائق العامة والمتنزهات للتمتع بأجواء الربيع المعتدلة، لا تكتمل الاحتفالات إلا بتناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة، اللتين تشتهران في هذه المناسبة، بالإضافة إلى البيض الملون الذي يعتبر رمزًا للتجدد والحياة، ويشهد هذا اليوم تجمعات عائلية كبيرة، حيث يلتقي الأهل والأصدقاء للاحتفال معًا.

تزامن شم النسيم مع نهاية رمضان 2025

يأتي عيد شم النسيم في عام 2025 بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، الذي انتهى في 31 مارس من نفس العام لذا، فإن الاحتفال بهذا العيد يشكل فرصة رائعة للجميع للاحتفاء بنهاية فترة الصيام، مع الاستمتاع بالأنشطة الخارجية والتجمعات العائلية، يُعد شم النسيم مناسبة لبدء فصل الربيع بكل ما يحمله من معانٍ إيجابية وطبيعة متجددة.

شم النسيم

إجازات أخرى في 2025

علاوة على شم النسيم، ينتظر المصريون أيضًا عدة إجازات رسمية في عام 2025، من أبرز هذه الإجازات، عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وعيد العمال في 1 مايو، بالإضافة إلى عيد الأضحى الذي سيصادف 6 يونيو، كل هذه المناسبات التي اعتاد عليها المصريين توفر فرصة للاحتفال والراحة.

بالتالي، يُعتبر عيد شم النسيم في مصر ليس مجرد عطلة، بل هو احتفال بالتقاليد والهوية المصرية، حيث يعبر عن حب المصريين للطبيعة وحياتهم الاجتماعية الغنية.

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