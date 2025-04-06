الأزهر يصدر 71 ألف فتوى إلكترونية و500 مصالحة أسرية في رمضان 2025

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحقيق حصاد استثنائي خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، بعد أن نجح في توظيف أدوات التكنولوجيا والمنصات الرقمية والفعاليات الميدانية لنشر الفكر الوسطي، ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية في المجتمع المصري والعربي.

وينشر الموجز في هذا التقرير تفاصيل حصاد مركز الأزهر خلال شهر رمضان 2025

71 ألف فتوى إلكترونية خلال رمضان

سجل مركز الأزهر 71,354 فتوى إلكترونية أجاب من خلالها على استفسارات شرعية واجتماعية من مختلف أنحاء العالم، عبر منصاته التفاعلية.

شهر رمضان

نجاح وحدة لم الشمل في حل النزاعات الأسرية

كما واصلت وحدة لم الشمل أداءها المتميز، حيث نجحت في حلّ 500 حالة من الخلافات الأسرية والمجتمعية، مما يعكس دور الأزهر الفعّال في تعزيز الاستقرار الأسري.

نشاط مكثف لمواجهة الإلحاد

في مواجهة الفكر المتطرف والإلحاد، قامت وحدة بيان بتنفيذ 323 نشاطًا متنوعًا شمل ورش عمل وجلسات نقاش مفتوحة.

جهود وحدة الدعم النفسي في الأزهر

بينما قدمت وحدة الدعم النفسي 380 خدمة متخصصة لدعم الأفراد نفسيًا وتقديم حلول حقيقية لمشكلاتهم.

حملات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي

أنجز مركز الأزهر 243 مادة علمية متخصصة، وشارك بأكثر من 2,500 محتوى توعوي على منصات التواصل الاجتماعي، استهدف بها الشباب والمراهقين لمواجهة قضايا العصر بفكرٍ مستنير.

بث مباشر لقضايا المجتمع

سجل المركز 1,170 مشاركة إعلامية بمختلف أنواعها، إضافة إلى 23 بثًا مباشرًا ناقش أبرز القضايا الدينية والاجتماعية، كما رصد 3,560 تقريرًا إلكترونيًا لتحليل المحتوى الديني المنشور على الإنترنت.

الجامع الأزهر

لقاءات ميدانية في الجامع الأزهر وتوزيع آلاف النسخ التوعوية

شهد الجامع الأزهر 46 لقاءً حواريًا مباشرًا، بينما تم توزيع 136 ألف نسخة من مطبوعات المركز التثقيفية في مختلف المحافظات المصرية.

رسالة الأزهر للعالم

أكد الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير المركز، أن هذه الجهود تؤكد ريادة الأزهر الشريف عالميًا في نشر الإسلام الوسطي المعتدل ومواجهة التطرف والأفكار الهدامة، عبر فتاوى موثوقة وبرامج شاملة تستجيب لمتطلبات العصر واحتياجات المجتمع.

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