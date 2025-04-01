هل العيدية للزوجة واجبة شرعا؟.. علماء الأزهر يوضحون الحكم

هل العيدية للزوجة واجبة شرعا؟.. تُعتبر العيدية من التقاليد المنتشرة في معظم المجتمعات العربية والإسلامية خلال عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يتبادل الناس الهدايا والمبالغ المالية للتعبير عن المحبة والمودة، ومن بين هذه العادات، يطرح البعض سؤالًا مهمًا: هل العيدية واجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته؟

هل العيدية للزوجة واجبة شرعا؟

ويعرض لكم الموجز الأجابة عن هل العيدية للزوجة واجبة شرعا.

حكم العيدية في الإسلام

هل العيدية للزوجة واجبة شرعا؟.. العيدية ليست واجبًا شرعيًا على الزوج، وإنما هي سنة محمودة ومُستحبة تعزز المودة بين الزوجين وتساهم في تعزيز روح التعاون والتقدير داخل الأسرة ،ويوضح العلماء في الأزهر الشريف أن تقديم العيدية يدخل في نطاق الهدايا التي تحث الشريعة الإسلامية على تقديمها لتعزيز العلاقات بين المسلمين بشكل عام، وبين الزوجين بشكل خاص.

وقد أكد العديد من علماء الدين أن الهدية، سواء كانت عيدية أو غيرها، هي نوع من الإحسان الذي يدخل في باب التقرب إلى الله، إذ أن تقديم الهدية يعكس المحبة والمودة بين الزوجين ،وعلى الرغم من ذلك، فإن العيدية ليست فرضًا على الزوج، بل هي اختيار شخصي يعبر عن تقديره لزوجته، وتعتبر وسيلة لتعزيز الحب والألفة بينهما.

رأي علماء الأزهر في العيدية

في حديث مع الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، ذكر أن العيدية ليست واجبة شرعًا ولكنها سنة حسنة تُعزز من جو الحب والمودة بين الزوجين، وأضاف أن الحياة الزوجية مليئة بالتحديات، وتقديم العيدية هو نوع من التعبير عن التقدير لتلك الجهود التي تبذلها الزوجة في المنزل، خصوصًا في شهر رمضان.

هل العيدية للزوجة واجبة شرعا.. وبدورها، أكدت الدكتورة هبة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن العيدية ليست من الأحكام الشرعية الواجبة، لكنها تندرج تحت باب الهدايا والهبات، وهي من الأمور المستحبة التي تدخل البهجة والسرور على القلوب.

وأشارت إلى أن النبي ﷺ كان يحثّ على التوسعة على الأهل في الأعياد والمناسبات، فقد قال: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي".

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن العيدية ليست مجرد نقود تُقدَّم للأطفال أو للزوجة، بل هي تعبير عن المودة والرحمة وصلة الأرحام، وهي عادة طيبة تُسهم في نشر الفرحة بين الناس، مؤكدةً أن إدخال السرور على المسلمين أمر محمود في الشريعة الإسلامية.

الأبعاد النفسية للعیدية

العيدية ليست مجرد تقليد مادي، بل لها أثر نفسي إيجابي على الزوجة، حيث تعطيها شعورًا بالتقدير والاحترام، وفي كثير من الأحيان، تصبح العيدية بمثابة رسالة من الزوج تُعبر عن امتنانه لزوجته ودورها الأساسي في العائلة، وكذلك، فإن هذه اللفتة البسيطة يمكن أن تساهم في تعزيز التواصل العاطفي وتساعد على توطيد العلاقة الزوجية في الأوقات التي قد تشهد ضغوطًا حياتية.

ويعتبر إعطاء العيدية للزوجة هو اختيار طيب من الزوج، ومستحبًا في الشريعة الإسلامية، لكن ليس واجبًا، ولذلك، يُنصح بالتحلي بروح العطاء والتقدير في العلاقة الزوجية، وهو ما يسهم في تعزيز أواصر المودة والرحمة بين الزوجين.

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