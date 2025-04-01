هل يجوز الجمع بين صيام نية القضاء والست من شوال؟.. الافتاء توضح
حكم الجمع بين صيام القضاء والست من شوال.. مع حلول شهر شوال، يبدأ الكثير من المسلمين في التفكير في صيام الست من شوال، التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من فضل كبير وثواب عظيم.
ولكن مع تعدد التزامات البعض، قد يواجه البعض سؤالاً شائعًا: هل يمكن الجمع بين صيام قضاء رمضان وصيام الست من شوال في نفس الوقت؟ في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي حكم الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال، استنادًا إلى آراء العلماء والمفتين.
حكم الجمع بين صيام القضاء والست من شوال
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلم أن يدمج نية صيام الفرض مع نية النفل، ولكن لا يمكن العكس، أي أن نية النفل لا يمكن أن تندرج تحت نية الفرض، بناءً على ذلك، يمكن للمسلم قضاء ما فاته من صيام رمضان خلال أيام شوال مع نية صيام الست من شوال.
هل يجوز الجمع بين صيام نية القضاء والست من شوال؟
أوضحت دار الإفتاء أن المسلم إذا جمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال، فإنه يحصل على ثواب أصل السنة لصيام الست من شوال، ولكن لن يحصل على الثواب الكامل الذي يمنح عند صيام الست من شوال كصيام تطوعي مستقل.
أفضل طريقة لصيام الست من شوال
أما الأفضل في نظر دار الإفتاء فهو فصل نية صيام القضاء عن نية صيام الست من شوال للحصول على الثواب الكامل لكل منهما. ومع ذلك، يجزي الجمع بين النيات ويحصل المسلم على الأجرين، لكن الثواب المرتبط بصيام الست من شوال سيكون ناقصًا في هذه الحالة.
موعد صيام الست من شوال
وأكدت دار الإفتاء أن صيام الست من شوال مستحب، وأفضل وقت لها هو بدءًا من اليوم الثاني بعد عيد الفطر، بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».
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