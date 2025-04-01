الإفتاء توضح أحكام صيام الست من شوال.. لها فضل عظيم

صيام الست من شوال.. أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام ستة أيام من شهر شوال بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان من الأمور المستحبة التي وردت في السنة النبوية الشريفة، حيث يعادل ثواب صيام الست من شوال صيام سنة كاملة، فقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عن الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".

وبحسب فتوى الدار التي أطلع عليها الموجز، يرجع السبب في ذلك إلى مضاعفة الأجر، حيث إن الحسنة بعشر أمثالها كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: "إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا".

وعليه، فإن صيام شهر رمضان يعادل صيام عشرة أشهر، بينما يعادل الست من شوال صيام شهرين، مما يكمل صيام سنة كاملة.

صيام الست من شوال

هل صيام الست من شوال يعادل صيام سنة كاملة؟

تلقت دار الإفتاء المصرية يقول: هل صيام الست من شوال يعادل صيام سنة كاملة؟، وأجابت الإفتاء قائلة إن هذا الفضل جاء في حديث آخر رواه النسائي في "الكبرى" وابن خزيمة في "صحيحه" عن الصحابي ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ".

ثواب صيام الست من شوال

أوضحت الإفتاء أن صيام هذه الأيام من النوافل العظيمة التي لها فضل كبير، حيث روى ابن ماجه أن النبي ﷺ قال: "مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا".

وقد أشار الإمام القرافي في كتابه "الذخيرة" إلى تفسير ذلك بقوله: "أن الحسنة بعشرة أمثالها، فشهر رمضان يعادل عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال يعادل شهرين، فيكتمل بذلك صيام سنة كاملة، ومن واظب على ذلك فكأنه صام الدهر كله".

هل يجب صيام الست من شوال متتابعة؟

أوضحت الإفتاء أن صيام ستة أيام من شوال سنة مؤكدة، والأفضل أن تصام متتابعة مباشرة بعد يوم عيد الفطر، ولكن لا يشترط ذلك، فمن صامها متفرقة خلال شهر شوال حصل على الأجر المذكور في الأحاديث النبوية.

جاء في حديث رواه الجماعة (ما عدا البخاري والنسائي) عن الصحابي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ".

صيام الست من شوال

الحكمة من صيام الست من شوال

أكدت دار الإفتاء أن صيام هذه الأيام فرصة لتعويض أي نقص قد يكون حدث في صيام رمضان، كما أنه وسيلة لتحقيق المزيد من التقرب إلى الله والاستمرار في عبادة الصيام حتى بعد انتهاء الشهر الكريم.

كما أن صيام هذه الأيام يساعد المسلم على مواصلة الأعمال الصالحة، ويغرس في قلبه حب العبادة والطاعة، مما يجعله مستمرًا على الطاعات بعد رمضان.

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