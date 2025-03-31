صيام الست من شوال.. حكمه وفضله وكيفية أدائه

يُعَدُّ صيام الست من شوال من العبادات المستحبة التي حثَّ عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما لها من فضل كبير في مضاعفة الأجر، وقد أكَّد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية أن هذا الصيام يمكن أداؤه ابتداءً من اليوم الثاني من شوال وحتى نهاية الشهر، سواء متتابعًا أو متفرقًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

حكم صيام الست من شوال

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام ستة أيام من شوال سنة مستحبة وليس فرضًا، فيُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها. وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ" (رواه مسلم)، مما يدل على أن صيام هذه الأيام يُعادل صيام سنة كاملة.

أفضل وقت لصيام الست من شوال

أجمع العلماء على أن المسلم يمكنه البدء في صيام الست من شوال بعد انتهاء أيام العيد مباشرةً، أي من اليوم الثاني من شوال، ورغم أن صيامها متتابعة هو الأفضل، إلا أنه لا يشترط ذلك، حيث يمكن توزيعها على مدار الشهر وفقًا لظروف الشخص وإمكانياته.

حكم الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال

أثار بعض المسلمين تساؤلات حول إمكانية الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان الفائتة. ووفقًا لمركز الأزهر للفتوى، فمن المستحب الفصل بين صيام القضاء وصيام الست من شوال، حيث لكلٍّ منهما ثواب مستقل، ولكن يجوز الجمع بين النيتين عند بعض الفقهاء.

فضل صيام الست من شوال

يُعتبر صيام هذه الأيام فرصة عظيمة للمسلمين لمواصلة العبادة بعد انتهاء شهر رمضان، حيث يمنحهم الأجر المضاعف ويزيد من حسناتهم. كما يُعَدُّ وسيلةً لتعويد النفس على الصيام والنظام الغذائي الصحي بعد رمضان.

هل يجب قضاء الست من شوال إذا لم يتمكن المسلم من صيامها؟

أوضحت دار الإفتاء أن صيام الست من شوال عبادة مستحبة، فإن لم يتمكن المسلم من صيامها كاملة لأي عذر شرعي، فلا إثم عليه، وله أجر ما صام منها.

يعد صيام الست من شوال سنة مستحبة تُحقق أجرًا عظيمًا لمن يواظب عليها، سواء صامها متتابعة أو متفرقة، ويجوز الجمع بينها وبين قضاء رمضان عند بعض الفقهاء، وهي فرصة لتعزيز التقوى والاستمرار في الطاعات بعد شهر رمضان المبارك.

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