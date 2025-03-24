أسباب الدوخة في الصيام.. هبوط الضغط وانخفاض مستوى السكر في الدم

أسباب الدوخة في الصيام.. مع دخول شهر رمضان المبارك، يواجه بعض الصائمين مشكلات صحية شائعة، أبرزها الشعور بالدوخة أثناء ساعات الصيام، وتعود هذه الحالة إلى عدة أسباب، أبرزها انخفاض ضغط الدم ونقص مستوى السكر في الجسم نتيجة الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة. وتزداد احتمالية الشعور بالدوخة مع التعرض للإجهاد أو عدم تناول وجبة سحور متكاملة تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.

في هذا التقرير، يسلط موقع الموجز الضوء على أسباب الدوخة في الصيام، وكيفية الوقاية منها من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، بالإضافة إلى بعض النصائح الطبية التي تساعد الصائمين على تجنب الشعور بالإرهاق خلال النهار.

أسباب الدوخة في الصيام

أسباب الدوخة في الصيام

يعد الجفاف من الأسباب الرئيسية للشعور بالدوخة أثناء الصيام، حيث يؤدي عدم شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور إلى زيادة الإحساس بالعطش الشديد خلال النهار، وفي بعض الحالات، قد يتطور الأمر إلى الإصابة بالجفاف، مما يؤثر على توازن الجسم ويسبب الدوار، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة وفقدان كميات كبيرة من السوائل عن طريق التعرق.

كما أن اضطراب ضغط الدم يعد أحد العوامل المؤدية للدوخة، إذ يؤدي انخفاض الضغط إلى نقص تدفق الدم المؤكسج إلى الدماغ، مما يسبب الشعور بالدوار وعدم الاتزان، وعلى الجانب الآخر، فإن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى ضخ كمية كبيرة من الدماء في الأوعية الدموية الواصلة إلى المخ، مما قد يسبب الإحساس بالدوخة أيضًا.

انخفاض مستوى السكر في الدم خلال ساعات الصيام قد يكون سببًا رئيسيًا للشعور بالدوار، حتى لدى الأشخاص غير المصابين بمرض السكري، فمع الامتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة، يقل معدل السكر في الدم، مما يؤثر على وظائف الجسم المختلفة ويؤدي إلى الشعور بالتعب والدوخة.

أما نقص الحديد، فهو عامل آخر يساهم في الشعور بعدم التركيز والدوار أثناء الصيام، خاصة لدى مرضى الأنيميا (فقر الدم)، فعدم كفاية نسبة الحديد في الجسم تؤدي إلى ضعف التروية الدموية الواصلة إلى المخ، مما يسبب الصداع والإحساس بالتعب العام.

أسباب الدوخة في الصيام

إزاي تتجنب الدوخة في الصيام؟

للتغلب على الشعور بالدوخة وعدم الاتزان خلال ساعات الصيام، ينصح بشرب كمية كافية من المياه خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، بحيث لا تقل عن 8 أكواب يوميًا، للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الإصابة بالجفاف، كما يفضل تناول كميات مناسبة من الفواكه والخضروات الطازجة، لمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية، التي تساعد في تعزيز الطاقة والتوازن.

أسباب الدوخة في الصيام

من المهم أيضًا تقليل استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي، ويفضل الابتعاد عنها تمامًا خلال شهر رمضان، لتجنب اضطرابات النوم والجفاف، كما يجب الحرص على الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، يتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الشعور بالإرهاق، أما بالنسبة لمرضى السكري والضغط، فمن الضروري قياس مستوى السكر وضغط الدم بانتظام، مع متابعة الطبيب المعالج عند الحاجة، وفي حال الشعور بالدوخة، ينصح بالاستلقاء أو الجلوس، مع إغلاق العينين، وتجنب المشي أو ممارسة أي نشاط بدني لحين زوال السبب.

أسباب الدوخة في الصيام

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