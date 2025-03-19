نصائح لمريض السكري في رمضان.. خلي بالك وأفطر فورًا في هذه الحالة

في ظل الاهتمام المتزايد بصحة الصائمين خلال شهر رمضان، شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة مراعاة الحالة الصحية لمرضى السكري، خاصةً عند الصيام.

نصائح لمريض السكري في رمضان

وأكدت الوزارة أن هناك حالات طبية تستدعي إفطار المريض على الفور لتجنب مخاطر صحية قد تهدد حياته.

وأوضحت الوزارة الصحة في منشور توعوي، أن كسر الصيام يصبح إلزاميًا في الحالات التالية:

عند الشعور بأعراض انخفاض مستوى السكر في الدم، مما يجعل من الصعب استكمال الصيام.

إذا تجاوزت نسبة السكر في الدم 300 مجم/مل أثناء الصيام، خاصة عند ملاحظة زيادة عدد مرات التبول.

في حال انخفاض مستوى السكر في الدم إلى 60 أو 70 مجم/مل.

عند التعرض لغيبوبة نقص السكر.

وشددت الوزارة على أهمية استشارة الطبيب المعالج قبل الصيام وأثناءه، للتأكد من استقرار الحالة الصحية وتجنب أي مضاعفات محتملة.

مخاطر الصيام "غير الآمن" لمرضى السكر

وهناك العديد من المخاطر للصيام غير الآمن على مريض السكري، إذ قد يسبب الصيام لمرضى السكر عدة مخاطر رئيسية وهي: ارتفاع وهبوط مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى حدوث الجفاف والذي قد يؤثر على وظائف الكلى والأوعية الدموية.

نصائح لمريض السكري في رمضان

كما قد يحدث ارتفاع السكر بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي تحدث في رمضان، مع قلة شرب الماء خلال ساعات الإفطار، أما الهبوط فقد يحدث بسبب طول عدد ساعات الصيام والتي قد تصل إلى متوسط 17 ساعة بالإضافة إلى عدم تعديل أدوية السكر بما قد يتناسب مع الصيام.

وأشارت وزارة الصحة في "الإمساكية الصحية" إلى أنه بسبب قلة شرب الماء مع تناول النشويات ذات المؤشر الجلايسمي العالي مع المخللات والحوادق وكثرة شرب الشاي والقهوة بالإضافة إلى المجهود البدني الزائد أثناء الصيام، قد يؤدي هذا إلى حدوث الجفاف والذي يؤدي إلى زيادة نسب حدوث مشاكل الكلى والأوعية الدموية وتسبب زيادة في نسب حدوث الجفاف.

فئات ينصح بعدم صيامها

حيث توجد فئة أخرى من المرضى يفضل عدم صيامهم، رغم أن حالتهم ليست شديدة الخطورة، وخلال السطور التالية الموجز، يكشف من هما :

مرضى السكري من النوع الثاني غير المنتظمين.

مرضى السكري من النوع الأول المنتظمين.

النساء المصابات بسكر الحمل ويعالَجن بالحِمية أو الحبوب.

المصابون بمرض الكلى في المرحلة الثالثة.

مرضى السكري الذين يعانون من أمراض شرايين مستقرة.

من يمكنهم الصيام بشروط؟

يمكن لبعض مرضى السكري الصيام بعد استشارة الطبيب والتأكد من القدرة الصحية على ذلك، وتشمل هذه الفئة:

مرضى السكري من النوع الثاني المنتظمين (معدل السكر التراكمي أقل من 7%) الذين يعالجون بالحمية فقط أو بأدوية مثل الميتفورمين دون الحاجة لتعديل الجرعة.

المرضى الذين يتناولون بعض أدوية السكر الفموية أو الحقن غير الأنسولين، بشرط الالتزام بتعديلات الجرعة التي يوصي بها الطبيب.

في جميع الحالات، يشدد الأطباء على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى السكر خلال الصيام في رمضان 2025، مع ضرورة الإفطار فورًا في حال ظهور أعراض انخفاض أو ارتفاع السكر الحاد، حفاظًا على الصحة وتجنب المضاعفات الخطيرة.

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