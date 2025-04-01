موعد عيد الأضحى المبارك 2025.. متى سيكون يوم وقفة عرفات؟

موعد عيد الأضحى 2025.. بينما لا يزال المسلمون في فرحة عيد الفطر المبارك، ويعيشون أجواء الفرح والاحتفال، بدأ البعض يتساءل عن موعد عيد الأضحى 2025.

ومع اقتراب موسم الحج، يستعد المسلمون لمعرفة تاريخ وقفة عرفات التي تمثل أحد أعظم الأيام في الإسلام، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، بينما يصوم المسلمون في سائر أنحاء العالم طلبًا للأجر والثواب الكبير، في هذا التقرير، يلقي موقع الموجز الضوء فيما يلي على التفاصيل المتعلقة بـ موعد عيد الأضحى 2025، وتاريخ يوم وقفة عرفات بناءً على الحسابات الفلكية.

موعد عيد الاضحي 2025

موعد عيد الاضحي 2025

وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك، يُتوقع أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2025 يوم الجمعة 6 يونيو 2025، ويستمر حتى نهاية يوم الاثنين 9 يونيو 2025، في معظم الدول العربية والإسلامية.

يأتي عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة، الذي يشهد وقوف الحجاج على جبل عرفة لأداء أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، قبل أن يتجهوا إلى مزدلفة عقب أذان المغرب.

موعد عيد الاضحي 2025

موعد إجازة عيد الاضحي 2025

لكن لا يمكن تأكيد الموعد الرسمي للعيد حتى رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث من المتوقع أن تدعو دار الإفتاء المصرية لتحريه مساء الثلاثاء 27 مايو 2025، حسب تقويم أم القرى.

وفي مصر، ستكون إجازة عيد الأضحى لا تقل عن 4 أيام، حيث سيحصل الموظفون والطلاب على إجازة من يوم الخميس 5 يونيو 2025 حتى الثلاثاء 9 يونيو 2025، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بتحديد عدد أيام الإجازة.

موعد عيد الاضحي 2025

موعد عيد الاضحي المبارك 2025

وفقًا للتنبؤات التي وردت في كتاب "التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية" للواء محمد مختار باشا المصري، فإن شهر ذي الحجة لعام 2025 سيبدأ يوم الخميس 29 مايو، وبناءً على هذه الحسابات، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى في يوم السبت 7 يونيو 2025، هذا التنبؤ لاقى اهتمامًا واسعًا بين المتابعين، حيث أصبح موعد عيد الأضحى محل بحث ونقاش بعد أن تم ربطه بتوقعات الكتاب.

موعد عيد الاضحي 2025

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