حكم صيام الست من شوال بنيتين بين الجواز والفضل وفقًا لآراء العلماء

يُعد صيام الست من شوال من السنن المستحبة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر".

ويعتبر هل يجوز صيام الست من شوال بنيتين من الفرص التي تتيح للمسلمين الحصول على ثواب عظيم، فهو بمثابة مكمل لصيام رمضان، ولكن يتساءل البعض عن جواز صيام الست من شوال بنيتين، مثل نية قضاء الأيام التي أفطر فيها المسلم خلال شهر رمضان مع نية صيام الست من شوال.

هل يجوز صيام الست من شوال بنيتين

ويعرض لكم الموجز حكم صيام الست من شوال بنيتين.

آراء العلماء حول صيام الست من شوال بنيتين:

الرأي الأول – جواز الجمع بين النيتين:

يرى بعض العلماء أنه يجوز للمسلم أن يجمع بين نيتين عند صيام الست من شوال. بمعنى أنه يمكنه صيام الأيام الستة بنية قضاء ما فاته من رمضان بسبب عذر شرعي مثل المرض أو السفر، مع نية صيام الست من شوال في نفس الوقت. ويعتمد هذا الرأي على أن النية في العبادات يمكن أن تشمل أكثر من غرض واحد إذا كانت العبادة لا تتطلب نية منفصلة. من جهة أخرى، فإن صيام الست من شوال يعتبر صيامًا تطوعيًا، مما يجعل من السهل الجمع بين النيتين.

الرأي الثاني – نية مستقلة لكل عبادة:

في المقابل، يعتقد بعض العلماء أنه من الأفضل أن تكون نية كل عبادة منفصلة. بناءً على هذا الرأي، يُستحسن أن تصوم الست من شوال بنية صيام السنة، أما القضاء فيجب أن يكون بنية خاصة أيضًا، ويؤكد هذا الرأي على أن تحديد نية العبادة بشكل واضح ومنفصل يكون أكثر قبولًا وأجرًا عند الله.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رقم 3560 أنه يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض ونية قضاء الأيام الفائتة من رمضان، أي أن المسلم إذا صام قضاء رمضان في شهر شوال، يحصل على ثواب صيام الستة من شوال أيضًا لكن لكن الأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

كما أكدت دار الإفتاء أن المرأة المسلمة يمكنها قضاء ما فاتها من صيام رمضان في شهر شوال، ويُحتسب لها ثواب الست من شوال، بشرط أن تنوي القضاء فقط، نظرًا لأن الصيام وقع في نفس الشهر، لكن يبقى الأفضل أن تفصل بين القضاء وصيام النافلة إن أمكن.

فائدة صيام الست من شوال:

صيام الست من شوال له فوائد عظيمة، فهو يعد فرصة للمسلم لإكمال ما بدأه في شهر رمضان، بالإضافة إلى ذلك، فإن صيام هذه الأيام يعد بمثابة كفارة لما قد يقع فيه الإنسان من تقصير في أداء العبادات في شهر رمضان، كما أن صيام الست من شوال يساعد في تعزيز التقوى والطاعة لله، مما يساهم في تقوية العلاقة الروحية بين المسلم وربه.

فإن صيام الست من شوال يعد من الأعمال التي تقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وتزيد من أجره وثوابه، ولذلك، يُستحسن للمسلمين الحفاظ على هذه السنة سواء كان ذلك بنية القضاء أو بنية السنة فقط، مع الحرص على إتمام الصيام بالطريقة الصحيحة لتكون فرصة للحصول على أجر مضاعف.

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