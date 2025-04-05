الجيزة تعلن حصيلة حملات إزالة مخالفات البناء على أملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ومتابعتها على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة من الدولة في هذا الصدد، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

إزالة التعديات

رصد المخالفات خلال العيد

وأشار المحافظ إلى أن الجهود التي بذلها الجهاز التنفيذي أسفرت عن منع 62 مخالفة بناء وتعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد في مراكز ومدن المحافظة.

وقد تنوّعت المخالفات بين منشآت بالبلوك الأبيض، وأسوار، وغرف، وشدّات خشبية، وأعمال تعلية، وأعمدة خرسانية، وحوائط وأساسات، بالإضافة إلى حظائر وشون، وقد تم إزالة جميع الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها.

تفاصيل المخالفات في مراكز ومدن المحافظة

تم إزالة 28 حالة تعدٍّ وبناء مخالف في قرى البليدة، منشأة فاضل، كفر شحاتة، كفر تركي، برنشت، طهما، العطف، الناصرية، كفر طرخان، المتانيا، جرزا، والبليدة شرقًا وغرب المدينة. تراوحت المساحات بين 50 مترًا مربعًا و700 متر مربع.

مركز ومدينة أطفيح

تم إزالة 9 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قرى البرمبل، الحجارة، الصالحية، كفر قنديل، منية الرقة، منيل سلطان، والقبابات، حيث تراوحت المساحات بين 70 مترًا مربعًا و260 مترًا مربعًا.

مركز ومدينة منشأة القناطر

تم إزالة 9 حالات بناء مخالف وتعدٍّ على الأراضي الزراعية في قرى بهرمس، وردان، كفر حجازي، برقاش، بني سلامة، والمنصورية، بمساحات تتراوح بين 100 متر مربع و140 مترًا مربعًا.

مركز ومدينة الصف

تم إزالة 9 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قرى الودي، الشوبك الشرقي، وإسكر، بمساحات تتراوح بين 120 مترًا مربعًا و1200 متر مربع.

إزالة مخالفات في الواحات البحرية وأبو النمرس

تم إزالة حالتين، الأولى لتعديات على أملاك الدولة في منطقة الباويطي الجديدة بمساحة 20 فدانًا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والثانية عبارة عن منشأة بالحجر الجيري على مساحة 140 مترًا مربعًا بقرية منديشة.

تم إزالة حالتي تعدٍّ على أملاك الدولة بمساحة 300 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط بقرية أبو صير.

إزالة التعديات

إجراءات إزالة المخالفات في حي جنوب الجيزة والعجوزة

حي جنوب الجيزة: تم إزالة جمالون مخالف بمنطقة خلف مستشفى رمد الجيزة، وإزالة جمالون آخر مخالف بشارع سوريا في حي العجوزة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات التي تم رصدها.

متابعة جهود مديرية الزراعة

كما اطلع محافظ الجيزة على تقرير مديرية الزراعة بشأن التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 30 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تصل إلى فدان و9 قراريط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي ختام تصريحاته، وجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة العمل خلال أيام العيد لضمان راحة وسلامة المواطنين. وأكد على أن هذه الجهود تأتي في إطار استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية في المحافظة ضمن خطة الدولة.

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