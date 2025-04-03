محافظ الجيزة: إنشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية في أوسيم والعياط

قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الموافقة على إنشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية لدعم العملية التعليمية، حيث سيتم إنشاء أحدهما على مساحة 7 قراريط بمدينة أوسيم لخدمة أهالي قرية زاوية ثابت، والآخر على مساحة 8 قراريط بمدينة العياط لخدمة أهالي قرية بدسا.

ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطلاب الأزهر الشريف وتعزيز فرص التعليم المتكافئ في الجيزة، وفيما يلي يستعرض الموجز تصريحات محافظ الجيزة بشأن القرار.

محافظ الجيزة

التعليم الأزهري في الجيزة

أكد محافظ الجيزة أن هذه المشروعات تجسد التعاون المستمر بين محافظة الجيزة ومشيخة الأزهر، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المنظومة التعليمية والارتقاء بها.

كما شدد على أهمية التعليم الأزهري في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم لكافة المشروعات التعليمية التي تساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف.

من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، عن شكره وتقديره لمحافظ الجيزة على جهوده الداعمة للتعليم الأزهري، مشيدًا بالدور الفعّال للمشاركات المجتمعية في تعزيز نشر التعليم الأزهري بمختلف المناطق.

جهود النظافة في الجيزة خلال عيد الفطر

في سياق آخر، شهدت محافظة الجيزة حملات مكثفة خلال إجازة عيد الفطر لرفع المخلفات وتعزيز النظافة العامة، حيث تم رفع 35 ألف طن من المخلفات من خلال حملات مكثفة نفذتها هيئة النظافة والتجميل حتى اليوم الثالث من العيد.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة كثّفت جهودها خلال العيد عبر تشكيل مجموعات عمل مدعّمة بالمعدات والعمال، للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق، إمبابة، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم وجنوب الجيزة، لضمان استمرار رفع المخلفات على مدار اليوم.

كما تم إلغاء إجازات عمال النظافة والسائقين والفنيين لضمان رفع كفاءة منظومة النظافة، مع استمرار العمل في الجراجات والورش ومحطات المناولة مثل الوراق، المريوطية، البراجيل، كرداسة، ومجمع القمامة بشبرامنت.

الحدائق والمتنزهات

توزيع أكياس قمامة مجانًا في الجيزة

حرصت المحافظة على توزيع أكياس قمامة مجانًا على رواد الحدائق والمتنزهات، خاصة في الحدائق العامة والمناطق الأثرية وحديقة سفاري وحديقة طلعت حرب بإمبابة، مما ساهم في تسهيل عملية جمع القمامة ونقلها إلى المقلب العمومي في شبرامنت.

كما وجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بدفع فرق العمل في قطاع الحدائق عقب انتهاء الإجازة للقيام بأعمال تهذيب الأشجار، صيانة المسطحات الخضراء، والحدائق والجزر الوسطى في الشوارع والميادين، لاستعادة المظهر الجمالي للمحافظة.

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