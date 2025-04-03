موعد رسمي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025.. هتلحق تتفسح

حديقة الحيوان بالجيزة.. تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لفتح أبوابها من جديد أمام الجمهور في سبتمبر 2025، وذلك بعد مشروع تطوير شامل يهدف إلى استعادة مكانتها التاريخية وتحويلها إلى وجهة سياحية متكاملة.

يأتي ذلك وسط تساؤلات آلاف المواطنين عن موعد الافتتاح، خاصة مع تزامنه مع موسم الأعياد، حيث تعد حديقة الحيوان واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في القاهرة والجيزة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الموعد الرسمي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025.

افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير حديقة الحيوان أن عمليات التحديث شملت عدة محاور أساسية، منها:

اعادة تصميم بيوت الحيوانات لتوفير بيئة أكثر راحة للحيوانات وتحسين تجربة الزوار.

تحسين الممرات والحدائق الداخلية، مما يسهل حركة الزوار ويعزز المظهر الجمالي للحديقة.

الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة، والتي تشمل: كوبري إيفل، أحد المعالم الهندسية الفريدة. القاعة اليابانية، التي تتميز بطرازها المعماري الفريد. القاعة الملكية، التي ترتبط بتاريخ الأسرة العلوية. جزيرة الشاي والجبلاية، من أبرز أماكن الاستجمام داخل الحديقة. المتحف الحيواني، الذي يضم مجموعة نادرة من الهياكل العظمية.



حديقة الحيوان بالجيزة

ربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان

ضمن خطة التطوير، سيتم إنشاء نفق حديث يربط بين حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، مما يسهل حركة الزوار بين الموقعين، ويجعل الزيارة أكثر تكاملًا، ما يعزز من التجربة الترفيهية والسياحية داخل المنطقة.

معلومات عن حديقة الحيوان بالجيزة

حديقة الحيوان بالجيزة تُعد واحدة من أقدم حدائق الحيوان في العالم، حيث تأسست في عهد الخديوي إسماعيل وتمتد على مساحة 112 فدانًا، وتضم أكثر من:

3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة.

186 فصيلًا من الثدييات والطيور والزواحف.

موعد افتتاح حديقة الحيوان وسعر التذكرة

من المقرر أن تعلن إدارة الحديقة عن أسعار التذاكر الجديدة خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى إمكانية فتح بعض الحدائق مجانًا في بعض الأعياد القومية، لتشجيع الزوار على الاستمتاع بالموقع التاريخي بعد التطوير.

يترقب المواطنون هذا الافتتاح الكبير الذي يعيد الحديقة إلى سابق عهدها كواحدة من أبرز معالم القاهرة، ويضيف إليها بعدًا سياحيًا جديدًا يعزز من جاذبيتها على المستوى المحلي والدولي.

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