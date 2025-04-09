التوقيت الصيفي في مصر يعد من القرارات الهامة التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في ما يتعلق بتغيير الساعة في بداية كل عام، وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق مزيد من التوفير في استهلاك الطاقة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين، تم اعتماد تطبيق التوقيت الصيفي على مدار العام.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم الموجز موعد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 وأثره على الحياة اليومية للمواطنين.

التوقيت الصيفي في مصر 2025

بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء المصري، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 في ليلة الخميس 24 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام ،ويعني ذلك أنه في الساعة 12:00 منتصف الليل من يوم الخميس 24 أبريل، ستصبح الساعة 1:00 صباحًا، وهذا التغيير في الساعة سيستمر حتى نهاية أكتوبر 2025، حيث ستعود الساعة إلى التوقيت الشتوي في آخر يوم جمعة من أكتوبر.

الأثر على الحياة اليومية

يهدف العمل بالتوقيت الصيفي إلى تقليل استهلاك الكهرباء عن طريق زيادة ساعات الاستفادة من الضوء الطبيعي خلال فترة النهار، وعادة ما يتزامن بداية العمل بالتوقيت الصيفي مع فصل الربيع، حيث تزداد ساعات النهار بشكل تدريجي، مما يسمح للمواطنين بالاستفادة أكثر من ضوء الشمس في فترات العمل والأنشطة اليومية.

وبالإضافة إلى ذلك، يساهم التوقيت الصيفي في تقليل الحاجة إلى إضاءة المصانع والمكاتب في ساعات المساء، مما يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الأعباء على الشبكة الكهربائية ،ومع ذلك، لا يخلو التوقيت الصيفي من بعض السلبيات، خاصةً في البداية، حيث يواجه بعض الأفراد صعوبة في التكيف مع التغيير المفاجئ في الساعة، مما يؤدي إلى اضطرابات في مواعيد النوم والنشاط اليومي.

التوقيت الصيفي في رمضان

من الأمور التي تمت مناقشتها في قرار التوقيت الصيفي لعام 2025 هو أنه في فترة شهر رمضان، التي من المتوقع أن تبدأ في بداية شهر مارس وتنتهي في نهاية الشهر، لن يتم تطبيق التوقيت الصيفي. حيث سيظل العمل بالتوقيت الشتوي ساريًا خلال شهر رمضان وذلك لتخفيف الضغط على المواطنين، خصوصًا في فترات الصيام، وبمجرد انتهاء الشهر الكريم، يتم العودة إلى التوقيت الصيفي من منتصف ليلة 24 أبريل.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحسين استغلال الموارد الطبيعية من ضوء الشمس، وبالتالي توفير المزيد من الطاقة، وفيما يتعلق بالاقتصاد، فإن توفير استهلاك الكهرباء يساهم في تقليل التكاليف الحكومية والتخفيف من العبء الاقتصادي على المواطنين، كما يسهم التوقيت الصيفي في تعزيز البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن زيادة استهلاك الكهرباء.

اقرأ أيضا : موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر .. والإجازات الرسمية

موعد الشروق وصلاة الفجر في بعض محافظات الجمهورية





