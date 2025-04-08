موعد الشروق وصلاة الفجر في بعض محافظات الجمهورية

موعد الشروق اليوم الثلاثاء 8 أبريل يختلف باختلاف المحافظات بمصر إليك ويعرض الموجز موعد الشروق.

مواعيد الشروق في المحافظات

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء القاهرة : 5:36 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء الإسكندرية : 5:39 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء بور سعيد : 5:32 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء السويس : 5:33 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء الجيزة : 5:36 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء المنصورة : 5:38 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء طنطا : 5:37 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء فى الزقازيق : 5:36 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء فى أسوان : 5:15 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء فى قنا : 5:18 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء بسوهاج : 5:22 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء بمطروح : 5:44 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء بالغردقة : 5:14 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاء بحلايب وشلاتين : 5:59 صباحاً

- موعد الشروق اليوم الثلاثاءبشرم الشيخ : 5:13 صباحاً

موعد الشروق اليوم الثلاثاء

أهمية مواعيد شروق الشمس

تُستخدم مواعيد الشروق في تحديد مواعيد الصلاة، خاصة صلاة الفجر ، يعتمد الفلاحون والرياضيون على وقت الشروق لتحديد بداية يومهم وتوقيت الأنشطة الخارجية.

تساعد مواعيد الشروق في تنظيم الأنشطة اليومية وتحديد الفترات المناسبة للعمل في ضوء الشمس.

موعد صلاة الفجر في بعض المحافظات

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، في جمهورية مصر العربية، على اتاحة مواقيت ومواعيد صلاة الفجر في بعض محافظات مصر، للمواطنين

موعد صلاة الفجر القاهرة :4:7 صباحا

موعد صلاة الفجر فى الإسكندرية : 4:7 صباحا

موعد صلاة الفجر فى طنطا: 4:6 صباحا

موعد صلاة الفجر فى المنصورة : 4:4 صباحا

موعد صلاة الفجر فى الزقازيق : 4:5 صباحا.

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