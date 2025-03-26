موعد الشروق اليوم الأربعاء 26-3-2025 في مصر

موعد الشروق اليوم.. تعد معرفة وقت الشروق من المعلومات الهامة التي يعتمد عليها العديد من المسلمين في تنظيم مواعيدهم اليومية، حيث تتفاوت مواعيد شروق الشمس في محافظات مصر وفقًا للموقع الجغرافي لكل محافظة.

موعد الشروق اليوم

لذلك يقدم الموجز، خلال السطور التالية، موعد الشروق اليوم الأربعاء الموافق 26-3-2025 بالمحافظات

موعد الشروق اليوم بالمحافظات

موعد الشروق اليوم 25 رمضان

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في القاهرة: 5:51 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في الإسكندرية: 5:56 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في طنطا: 5:52 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في المنصورة: 5:50 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان2025 في الزقازيق: 5:50 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في بني سويف: 5:47 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في قنا: 5:47 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في أسوان: 5:42 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في مطروح: 5:58 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان2025 في العريش: 5:37 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في الخارجة: 5:49 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في الإسماعيلية: 5:47 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في السلام: 5:47 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في بني سويف: 5:47 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في الفيوم: 5:49 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في كفر الشيخ: 5:52 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في مرسى علم: 5:38 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في سيوة: 5:49 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان 2025 في المنيا: 5:52 صباحًا

موعد الشروق اليوم 25 رمضان

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