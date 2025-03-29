موعد الشروق اليوم السبت في كافة الأنحاء ومحافظات مصر كافة

موعد الشروق اليوم السبت الموافق 29 مارس.. حيث ترتفع نسبة البحث في هذه الأيام المباركة عبر محرك البحث «جوجل» عن مواقيت الصلاة وخاصة موعد الشروق، وعدد ساعات الصيام، حيث يهتم مواطنو مصر بمعرفة موعد الأذان ومواقيت الصلاة، وذلك بالإضافة إلى وقت الشروق وتحديداً اليوم السبت الموافق يوم 29 رمضان 1446 هـ، والموافق 29 مارس 2025، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، ولذلك يعرض لكم موقع الموجز فيما يلي موعد الشروق اليوم السبت.

مواقيت الصلاة وموعد الشروق اليوم السبت

موعد الشروق ومواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:23 ص

موعد الشروق: 5:50 ص

موعد أذان ‎الظهر: 12:00 م

‎موعد أذان العصر: 3:30م

موعد أذان ‎المغرب: 6:11 م

موعد أذان ‎العشاء: 7:29 م

موعد الشروق ومواقيت الصلاة اليوم السبت في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:26 ص

موعد الشروق: 5:55 ص

‎موعد أذان الظهر: 12:05 م

موعد أذان ‎العصر: 3:36 م

‎موعد أذان المغرب: 6:16 م

موعد أذان العشاء: 7:35 م

موعد الشروق ومواقيت الصلاة اليوم السبت في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:23 ص

موعد الشروق: 5:45 ص

موعد أذان ‎الظهر: 11:54 ص

‎موعد أذان العصر: 3:21 م

موعد أذان ‎المغرب: 6:02 م

موعد أذان العشاء: 7:16 م

موعد الشروق ومواقيت الصلاة اليوم السبت في مطروح

موعد أذان الفجر: 4:37 ص

موعد الشروق: 6:06 ص

موعد أذان الظهر: 12:16 م

موعد أذان ‎العصر: 3:47 م

‎موعد أذان المغرب: 6:27 م

موعد أذان ‎العشاء: 7:46 م

موعد الشروق ومواقيت الصلاة اليوم السبت في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:13 ص

موعد الشروق: 5:39 ص

موعد أذان الظهر 11:48 ص

موعد أذان العصر 3:17 م

موعد أذان المغرب 5:58 م

موعد أذان العشاء 7:14 م

موعد الشروق ومواقيت الصلاة اليوم السبت في الغردقة

موعد أذان الفجر 4:16 ص

‎موعد الشروق: 5:41 ص

موعد أذان الظهر 11:50 ص

موعد أذان العصر3:19 م

موعد أذان المغرب 6:00 م

موعد أذان العشاء 7:15 م

موعد الشروق في كافة الأنحاء المختلفة اليوم

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