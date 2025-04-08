موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر .. والإجازات الرسمية

يترقب المواطنون في مصر بشغف اقتراب موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر التي تمثل أحد أبرز مظاهر الاحتفال بقدوم فصل الربيع، حيث يتبادل المصريون التهاني ويستمتعون بالطقس المعتدل والنزهات العائلية في الحدائق والمنتزهات ، ويعرض الموجز موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر.

موعد إجازة شم النسيم

ويُعد هذا اليوم من الإجازات الرسمية التي تُمنح للعاملين بأجر كامل في كل من القطاعين الحكومي والخاص ، ويشهد شهر أبريل من عام 2025 مناسبتان هامتان، إحداهما إجتماعية، وهي عيد شم النسيم وموعدها، يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025، والأخرى وطنية وهو عيد تحرير، وموعدها الجمعة 25 أبريل 2025 تمنح الدولة في كل قطاعاتها المختلفة إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

وهذه الإجازات، تتيح للمواطنين فرصة الاستمتاع بأوقاتهم والاحتفال بهذه المناسبات.

عيد شم النسيم

شم النسيم، يعني بالهيروغليفية "عيد تجديد الحياة"، وهو احتفال مصري قديم يعود تاريخه إلى عصر الفراعنة. يرمز هذا العيد إلى استقبال فصل الربيع وتجدد الطبيعة وازدهارها، ولطالما كان شم النسيم مناسبة اجتماعية وثقافية هامة تجمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بجمال الطبيعة والطقس المعتدل.

موعد إجازة شم النسيم 2025

شم النسيم وتحرير سيناء

فيما يلي تفصيل للإجازات الرسمية خلال هذا الشهر: - إجازة عيد شم النسيم وموعدها ، يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 ، و هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مصر ، ويتم ترحيل بعض الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس بنهاية الأسبوع، حسب قرار مجلس الوزراء المصري بهدف ضمان استقرار العمل.

تشمل هذه الإجازات الرسمية جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والقطاعين العام والخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025: يتبقى عدد من الإجازات الرسمية المتبقية في العام 2025 بعد إجازة شم النسيم، تشمل الإجازات عددًا من المناسبات الوطنية والدينية، وهي:

- عيد شم النسيم 21 أبريل 2025

-عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025.

- وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025.

- عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية: السبت 26 يونيو 2025.

- ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025.

- عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025.

- المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025.

- عيد القوات المسلحة «نصر أكتوبر»: الاثنين 6 أكتوبر 2025.

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