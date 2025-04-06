إجازات شهر ابريل 2025.. مواعيد العطلات الرسمية فى مصر

عقب أنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، زادت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطني، للاستفسار عن الإجازات الرسمية خلال شهر أبريل الجارى، والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام.

ويحرص الكثيرون على ترتيب جدولهم الشخصي والعائلي بناءً على مواعيد تلك الإجازات، سواء للتخطيط للسفر أو لقضاء أوقات عائلية مميزة ، ويعرض الموجز إجازات شهر ابريل 2025 ومواعيد العطلات الرسمية.

الإجازات الرسمية فى شهر أبريل

وتتضمن الإجازات الرسمية القادمة في شهر أبريل ما يلي: الإثنين 21 أبريل 2025: إجازة عيد شم النسيم، وهي عطلة رسمية يحتفل بها المصريون كل عام مع بداية فصل الربيع.

إجازة شم النسيم



شم النسيم إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، وفقًا للمتبع كل عام، وتكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل ، ويحتفل المصريون بشم النسيم مع فصل الربيع، حيث يعتبر شم النسيم عيدًا مصريًا قديمًا، ويعود الاحتفال بأعياد الربيع إلى 4 آلاف عام، فهو عيد فرعوني متوارث،

الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء، تخليدًا لذكرى استرداد أرض الفيروز.

إجازات شهر ابريل 2025

سياسية ترحيل بعض المناسبات والإجازات

ويذكر أن الحكومة خلال السنوات الأخيرة تتبع سياسية ترحيل بعض المناسبات والإجازات الرسمية التى تقع بمنتصف الإسبوع، وهو الأمر الذى يأتى بهدف حصول الموظفين على عطلة أطول، دون التأثير على سير العمل بالمصالح الحكومية، على أن يتم الإعلان عن ترحيل تلك الإجازات رسميًا من قبل مجلس الوزراء ، ويُذكر أن بعض الإجازات قد يتم ترحيلها إلى يوم الخميس وفقًا للقرارات الحكومية الصادرة بهدف توحيد أيام العطلات.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

الخميس 1 مايو 2025: إجازة عيد العمال.

الخميس 5 يونيو 2025: بداية إجازة عيد الأضحى المبارك.

من الجمعة 6 يونيو إلى الإثنين 9 يونيو: استمرار إجازة عيد الأضحى.

الخميس 26 يونيو 2025: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو 2025: إجازة ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة ثورة 23 يوليو.

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة. اقرأ أيضاً: إجازات الموظفين في شهر أبريل 2025: العطلات الرسمية وتأثيرها على العمل

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