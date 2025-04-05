قائمة إجازات شهر ابريل 2025.. مهمة للموظفين وطلاب المدارس

قائمة إجازات شهر ابريل 2025.. يُعتبر من الأشهر المليئة بالإجازات الرسمية في جمهورية مصر العربية، حيث يتضمن العديد من الأيام التي تحتفل فيها الدولة بمناسبات دينية وتاريخية مهمة.

ويوافق هذا الشهر مجموعة من قائمة إجازات شهر ابريل 2025 التي توفر فرصًا للمواطنين للراحة والاستجمام، بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل مع العائلة والأصدقاء.

قائمة إجازات شهر ابريل 2025

وفي هذا التقرير، يعرض لكم الموجز الإجازات الرسمية وقائمة إجازات شهر ابريل 2025 عبر السطور التالية.

ومن إجازات شهر أبريل 2025 الآتي:

الجمعة العظيمة والسبت المقدس

في الأسبوع الثالث من أبريل، يتم الاحتفال بالجمعة العظيمة (18 أبريل) والسبت المقدس (19 أبريل) ،وهذان اليومان هما جزء من الاحتفالات المسيحية التي تسبق عيد القيامة، وتعتبر هذه الأيام ذات طابع ديني خاص للمسيحيين، حيث يتم الاحتفال بتقاليد دينية خاصة، مثل الصلاة الجماعية والأنشطة الكنسية ،وفي هذه الأيام، تتوقف معظم الأعمال في الكنائس والمؤسسات المسيحية لإحياء المناسبة.

عيد القيامة المجيد

قائمة إجازات شهر ابريل 2025.. يأتي يوم الأحد 20 أبريل 2025 ليكون يوم عيد القيامة المجيد. يُحتفل بهذا اليوم في مصر كأحد أهم الأعياد المسيحية، حيث يتم فيه الاحتفال بقيامة السيد المسيح من بين الأموات، كما يُعد هذا اليوم مناسبة دينية هامة للمسيحيين في مصر، حيث يتوجهون إلى الكنائس للاحتفال بالصلاة والطقوس الخاصة، كما تعتبر هذه الإجازة فرصة للعائلات المسيحية للتجمع والاحتفال.

عيد شم النسيم

قائمة إجازات شهر ابريل 2025.. يأتي يوم الاثنين 21 أبريل 2025 ليكون عيد شم النسيم، وهو أحد الأعياد المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ويُحتفل بهذا اليوم في مصر بشكل خاص من خلال تجمع العائلات في الحدائق والمنتزهات، حيث يتم تناول الطعام التقليدي مثل الفسيخ والرنجة ،وهو يوم مميز يعكس جزءًا من التراث الشعبي المصري.

عيد تحرير سيناء

أخيرًا، يحتفل المصريون في يوم الجمعة 25 أبريل 2025 بعيد تحرير سيناء، ويُعد هذا اليوم من الأيام الوطنية التي يحيي فيها الشعب المصري ذكرى استعادة كامل تراب سيناء من الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر 1973، وتعتبر هذه الإجازة فرصة لتذكر تضحيات الجيش المصري في استعادة الأرض، ولإحياء مشاعر الفخر والانتماء للوطن.

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