موعد الإحتفال بشم النسيم 2025 .. الفسيخ والبيض الملون

تعد إجازة شم النسيم 2025 هي من المناسبات التي تهم الكثير من المواطنين، حيث إنها عطلة رسمية للموظفين في الجهات الحكومية وطلاب الجامعات والمدارس، وذلك فضلاً عن كونها فرصة رائعة لتجمع العائلات والاستمتاع بالأنشطة المتباينة في المتنزهات العامة والشواطئ.

موعد إجازة شم النسيم في العام الحالي 2025

كما أنها أيضاً مناسبة لتناول الأطعمة التقليدية مثل البيض الملون والفسيخ والرنجة والسردين، التي تمثل جزءاً مهماً من العادات المصرية المتأصلة في التاريخ، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

موعد إجازة شم النسيم في العام الحالي 2025

توافق إجازة شم النسيم في عام 2025 يوم الإثنين، الموافق 21 أبريل، وهو يوم يشهد الإحتفال بأحد أقدم الأعياد المصرية في فصل الربيع، الذي يمتد تاريخه منذ العصور الفرعونية القديمة.

ولذلك يرتقب الكثيرون هذا اليوم كإجازة رسمية للموظفين وطلاب المدارس والعاملين في الهيئات الحكومية، بهدف الإستمتاع بمظاهر الإحتفال.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025 الفترة القادمة

عيد شم النسيم: الإثنين، 21 أبريل 2025.

عيد تحرير سيناء: الجمعة، 25 أبريل 2025.

عيد العمال: الخميس، 1 مايو 2025.

وقفة عرفات فلكيًا: الجمعة، 6 يونيو 2025.

عيد الأضحى فلكيًا: السبت، 7 يونيو 2025.

رأس السنة الهجرية: الجمعة، 27 يونيو 2025.

30 يونيو: الاثنين، 30 يونيو 2025.

ثورة 23 يوليو: الأربعاء، 23 يوليو 2025.

المولد النبوي الشريف: السبت، 6 سبتمبر 2025.

احتفال نصر أكتوبر: الاثنين، 6 أكتوبر 2025.

موعد بداية الإحتفال بشم النسيم 2025

يعتبر شم النسيم هو أحد الأعياد المصرية القديمة التي تعود جذورها إلى العصر الفرعوني.

وكان يحتفل به في اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي، ويرتبط أيضاً ببداية فصل الربيع.

وكان يُعرف في العصور الفرعونية بـ "عيد شموش"، وهو لفظ يعني "تجدد الحياة"، حيث كان الفراعنة المصريون القدماء يحتفلون به مع نهاية فصل الشتاء وبداية موسم الحصاد.

حيث ارتبط العيد بتناول البيض الملون والفسيخ، اللذين كانا يعبران عن رمز الحياة والخصوبة في الثقافة المصرية القديمة.

الإحتفال بشم النسيم والأكلات المعروفة به

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