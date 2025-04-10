الآن معرفة خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي .. رابط وزارة التضامن الاجتماعى

استعلام تكافل وكرامة.. يواصل المواطنون البحث عن تفاصيل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يُعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتيح البرنامج إمكانية الاستعلام عن حالة بطاقة المعاش بسهولة عبر الإنترنت ، ويعرض الموجز في هذا التقرير خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي .

وتحرص الدولة على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لملايين الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويمكن للمستفيدين التحقق من حالة معاشهم باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا .

- اختيار خيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية على يسار الصفحة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة في الحقل المخصص.

- الضغط على زر "استعلام"، لتظهر صفحة تحتوي على حالة المعاش، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، من خلال عدد من الخطوات، كالتالي:

- زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على زر «استعلام» بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

- ظهور تفاصيل حالة الطلب، سواء بالقبول أو كون الطلب قيد المراجعة، مع توضيح قيمة الدعم وموعد الصرف.

خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

وزارة التضامن الاجتماعي

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.

وجدير بالذكر أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتمكينهم من متابعة حالة المعاش بسرعة ودقة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.

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