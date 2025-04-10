موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد تبكيرها

يبحث الموظفون بالهيئات الحكومية والوزارات، عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، بعد الاعلان رسميا عن تبكير موعدةصرف مرتبات شهر إبريل.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل للموظفين في مصر

كما يتساءل قطاع كبير من العاملين بالدولة عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة على المرتبات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 آلاف جنيه بعد قرارات وزارة المالية، ويكشف الموجز خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة بشأن جدول زيادة المرتبات بعد تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل.

موعد صرف مرتبات ابريل

تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر إبريل 2025 للهيئات الحكومية من يوم 21 إبريل بدلًا من 24 أبريل، مع تحديد 3 أيام لصرف المتأخرات، وهي كالتالي: 4، 7، 8 من نفس الشهر، وستكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وذلك بحسب بيان وقرار وزارة المالية.

صرف مرتبات شهر أبريل 2025 في مصر

ويستمر صرف مرتبات أبريل لمدة 5 أيام متواصلة، حتى يوم الجمعة 25 أبريل 2025، عبر وسائل متعددة لتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم في الوقت المحدد.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2025

تُصرف الرواتب من خلال وسائل متنوعة لضمان سهولة الوصول للأموال في الوقت المحدد:

ماكينات الصراف الآلي ATM

فروع البنوك الحكومية والخاصة

مكاتب البريد المصري

موعد زيادة المرتبات في مصر 2025

تبدأ زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع دخول موازنة العام المالي 2025/2026 حيز التنفيذ. وتشمل الزيادة:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

زيادة العلاوة الدورية:

بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات من السادسة وحتى الممتازة.

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