تعرف على موعد صرف مرتبات شهر إبريل للمعلمين 2025.. بالزيادات المرتقبة

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر إبريل للمعلمين لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما فيهم المعلمون.

ويستعرض موقع “الموجز” تبكير موعد صرف مرتبات شهر إبريل للمعلمين وفقا لما حددته وزارة المالية.

صرف مرتبات شهر إبريل

موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2025

يبدأ موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2025 يوم الإثنين الموافق 21 إبريل بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من نفس الشهر.

ويستمر موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2025 حتى يوم الجمعة 25 أبريل، عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، وفروع البنوك.

صرف المتأخرات المالية

خصصت وزارة المالية أيام 4، 7، و8 إبريل لصرف المستحقات المالية المتأخرة، وفقًا للكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2025، لضمان استلام الموظفين كافة مستحقاتهم في توقيتاتها المحددة.

صرف مرتبات شهر إبريل

أماكن موعد صرف مرتبات شهر إبريل للمعلمين

مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

المحافظ الإلكترونية لتقليل الزحام وتسهيل الوصول للأموال.

فروع البنوك الرسمية.

جدول مرتبات شهر إبريل 2025

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الدرجة الأولى: 8200 جنيه

درجة المدير العام: 9200 جنيه

الدرجة العالية: 10200 جنيه

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

زيادات مرتقبة بدءًا من يوليو 2025

أوضحت وزارة المالية أن تطبيق زيادات المرتبات الجديدة سيبدأ مع انطلاق موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 في يوليو المقبل، وتشمل:

علاوة دورية: 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

علاوة غلاء المعيشة: زيادة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.

حافز إضافي: زيادة بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية.

الحد الأدنى للأجور: سيتم رفعه إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية.

مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

من المتوقع أن ترتفع مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، بهدف تمويل الزيادات الجديدة وتعيين أكثر من:

75 ألف معلم

30 ألف طبيب

10 آلاف موظف في الجهات الحكومية الأخرى

اقرأ أيضا

برامج دراسية وشهادات مشتركة.. انطلاق فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل رسميا