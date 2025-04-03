جدول صرف مرتبات شهر أبريل الجاري 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة

كشفت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل الجاري 2025 لموظفين الحكومة، حيث تم تحديد تاريخ صرف المرتبات لهذا الشهر الموافق 21 أبريل 2025 وذلك بدلًا من 24 أبريل، مع تخصيص خمسة أيام لصرف المرتبات وثلاثة أيام لصرف المستحقات المتأخرة، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تفاصيل صرف مرتبات شهر أبريل الحالي 2025

موعد صرف مرتبات شهر أبريل الحالي 2025

ويستطيع العاملون من صرف مرتبات شهر أبريل في العام الحالي 2025 عبر عدة أماكن مخصصة، وذلك مثل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك المتباينة، وكذلك مكاتب البريد المصري.

صرف مرتبات شهر أبريل

وفي سياق التحضير لصرف المرتبات، قد دعت وزارة المالية كافة العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث سوف تكون المرتبات متوفرة على مدار اليوم وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف.

كما خصصت الوزارة أيام 4، 7، 8 في شهر أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يستطيعوا استلام مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

زيادة في المرتبات 2025

وبناءً على الجدول الزمني، سوف يشرع صرف مرتبات شهر أبريل الجاري 2025 يوم الإثنين الموافق 21 أبريل، ويستمر على مدار خمسة أيام إلى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وسوف يشمل الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، والمكاتب البريدية.

زيادة نسبة الحد الأدنى للأجور

وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن زيادة مرتقبة في أجور العاملين بالدولة وذلك اعتبارًا من أول شهر يوليو 2025، تزامنًا مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.

حيث تشمل الزيادة علاوة دورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين، وهذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه، كما سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

أما بالنسبة لزيادة الأجور

من المتوقع أن تتضمن موازنة العام المالي الجديد ارتفاع في نسبة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪، كي يصل إجمالي المخصصات إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك من أجل استيعاب الزيادات الجديدة التي سوف يتم تطبيقها من أول شهر يوليو.

كما تشمل الموازنة إتاحة المخصصات المالية اللازمة بهدف تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، وهو بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في سائر أجهزة الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل الجاري

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