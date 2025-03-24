موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025.. حالات الجمع بين المعاش والمرتب

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025.. أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وذلك في إطار تنظيم عمليات الصرف وضمان إتاحتها في المواعيد المحددة.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025

اعتمدت الوزارة خمسة أيام لصرف مرتبات شهر مايو 2025 بدءًا من يوم 23 مايو 2024، بالإضافة إلى ثلاثة أيام مخصصة لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين, وهم 8، 9، و12 مايو.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

كشفت المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 والتي بدأت منذ يوم 21 أبريل 2025, بينما تُصرف المتأخرات خلال أيام 4، 7، و8 أبريل.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025

تقديم موعد صرف معاشات أبريل 2025

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025، حرصًا على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل حلول عيد الفطر المبارك.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

تبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات اعتبارًا من يوم 25 مارس 2025، على أن يستمر الصرف حتى يوم 28 مارس 2025، وفقًا للجدول المعتمد الذي يهدف إلى منع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وتيسير عملية السحب للمستفيدين.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025

طرق صرف المرتبات والمعاشات

يستعرض “الموجز” طرق صرف المرتبات والمعاشات, التي اتاحتها وزارة المالية:

البنوك وفروعها المختلفة.

مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك.

المحافظ الإلكترونية، وفقًا للإجراءات المتبعة.

حالات الجمع بين المرتب والمعاش وفق قانون التأمينات الجديد

أقر قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات معينة يُسمح فيها للمستحقين بالجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك وفقًا لضوابط محددة, كالتالي:

أتاح القانون للمستحق الجمع بين المعاشات المختلفة في حدود الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة (24)، مع استكمال المعاش إلى هذا الحد وفقًا للترتيب الوارد في المادة (102).

سمح للأرملة بالجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون، كما يمكنها الجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون أي قيود.

حاز الأرمل على حق الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه كمستفيد من أحكام القانون، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة دون قيود.

يمكن للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون أي حد أقصى.

أتيح للمستحقين الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون أي قيود.

يسمح للمؤمن عليهم بالجمع بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون أي حد أقصى.

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