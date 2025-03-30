موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025 للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في القطاع الحكومي، وعلى رأسهم المعلمون والموظفون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والإدارات المحلية.

يأتي قرار تبكير صرف مرتبات شهر ابريل، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لموظفي الدولة، بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم قبل حلول العيد، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويعرض “ الموجز”، التفاصيلالمتعلقةبشأن موعد وأماكن صرف مرتبات شهر ابريل 2025.

صرف مرتبات شهر ابريل

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

وفقًا للجدول الزمني المُعلن من قبل وزارة المالية، سيبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، بدلًا من الموعد المعتاد الذي يكون في الأسبوع الأول من الشهر التالي. ويستفيد من هذا الإجراء نحو 11.5 مليون موظف حكومي في مختلف القطاعات، بإجمالي تكلفة مالية تصل إلى 38 مليار جنيه مصري.

تبكير صرف مرتبات شهر ابريل

يُعتبر هذا التبكير في الصرف إجراءً استثنائيًا يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين قبل العيد، حيث يحتاج الكثير من الأسر إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، مثل مستلزمات العيد من ملابس وطعام، إلى جانب تسديد الالتزامات المالية الأخرى.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2025

تسعى الحكومة إلى ضمان سهولة وسلاسة عمليات الصرف، ولذلك ستتم عملية توزيع المرتبات من خلال عدة قنوات معتمدة لضمان وصول الرواتب إلى الموظفين في أسرع وقت ممكن، ودون الحاجة إلى التزاحم أو الانتظار الطويل. تشمل هذه القنوات:

ماكينات الصراف الآلي (ATM):

يمكن للموظفين سحب رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لمختلف البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

تم توجيه البنوك لضمان توفر السيولة النقدية في ماكينات الصراف الآلي لتلبية احتياجات المواطنين.

فروع البنوك:

يمكن للموظفين صرف مرتباتهم من أي فرع من فروع البنوك الحكومية والخاصة.

تم التشديد على البنوك بضرورة تسهيل عملية الصرف وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

مكاتب البريد:

تُعتبر مكاتب البريد أحد الخيارات المتاحة لصرف المرتبات، خاصة في المناطق الريفية والقرى التي لا تتوفر فيها بنوك قريبة.

المحافظ الإلكترونية:

تتيح هذه الخدمة إمكانية تحويل الرواتب مباشرة إلى المحافظ الإلكترونية للموظفين الذين يمتلكون حسابات مرتبطة بأرقام هواتفهم المحمولة.

تعتبر هذه الطريقة من أسرع وأسهل الطرق للحصول على الراتب دون الحاجة إلى زيارة البنك أو ماكينة الصراف الآلي.

وأعلنت الحكومة عن أكبر حزمة من زيادات المرتبات والمعاشات في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، شملت الحزمة عدة قرارات هامة تمثلت في:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للعاملين في القطاع الحكومي.

منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

زيادة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا.

رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلًا من 400 جنيه.

منح علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

تخصيص 500 مليون جنيه لدعم حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.

توفير 500 مليون جنيه كحافز لتطوير المعلمين.

زيادة المرتبات وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث تبدأ الزيادة من 1100 جنيه للدرجة السادسة، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات الأعلى.

موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات

وأكدت الحكومة أن تطبيق هذه الزيادات سيكون رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الدخل ورفع القدرة الشرائية للموظفين وأصحاب المعاشات.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

بناءً على قرارات المجلس القومي للأجور، سيبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليصبح 7000 جنيه شهريا، وهو نفس الحد الأدنى المعتمد للعاملين في القطاع الحكومي، كما تم رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا كحد أدنى، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

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