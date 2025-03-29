موعد صرف مرتبات شهر ابريل.. تعرف على طرق الاستعلام وأماكن الصرف

موعد صرف مرتبات شهر ابريل .. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل، وذلك مع حلول عيد الفطر المبارك بعد ساعات ربما تصل إلى 48 ساعة، الموجز تستعرض التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

موعد صرف مرتبات شهر ابريل، أصبح الأهم لدى الجمهور خلال الفترة الراهنة، بل وزاد البحث عليه ما جعله يتصدر التريند؛ لذا نسرد في التقرير التالي التفاصيل عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل.

مرتبات شهر ابريل

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أعلنت بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025 لنحو 13 مليون مواطن، فمنذ الثلاثاء الماضي الموافق 25 مارس الجاري، بدأ أصحاب المعاشات والمستفيدين من صرف راتبهم تبكيرًا لموعد الصرف المعتاد في شهر أبريل.

مرتبات شهر ابريل

تبكير موعد صرف معاشات ابريل

هيئة التأمينات الاجتماعية، قررت تبكير موعد الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين؛ ليتسنى لكل المواطنين الحصول على مستحقاتهم قبل العيد، حيث سيتم الصرف بداية من يوم 25 مارس ويستمر حتى 27 مارس 2025، من خلال قنوات الصرف المختلفة التي تشمل البنوك، ومكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية.

أماكن صرف معاشات ابريل

يستطيع المستفيدون أن يحصلوا على مرتباتهم من خلال عدة قنوات، تشمل:

منافذ البريد المصري التي توفر خدمات الصرف بسهولة.

فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

منافذ شركة فوري التي تقدم خدمات السحب النقدي للمستفيدين.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة المختلفة.

شرائح وقيمة معاشات ابريل

14 شريحة تتوزع عليهم قيمة معاشات ابريل، وذلك وفقًا للاستحقاق الشهري، إذ يتم ترتيب الشرائح على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا.

يذكر أن المعاشات بل والمرتبات يتم زيادتها وفقًا لقرارات من الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء، حيث إنه يتم زيادة الحد الأدنى وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

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